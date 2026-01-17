La nueva joyita sanjuanina de Estudiantes: Santino Daneri, el pibe de 17 años que ya entrena con la Primera

A Santino Daneri todavía le cuesta caer. El lunes, cuando entró al Country de City Bell para su primer entrenamiento con el plantel profesional de Estudiantes de La Plata , sintió que algo grande estaba pasando. Y no era para menos: con solo 17 años, el delantero sanjuanino ya se codea con los mayores del equipo que cerró el 2025 como campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones.

La convocatoria llegó en el inicio de una semana particular, marcada por la decisión de Eduardo “el Barba” Domínguez de sumar juveniles a la pretemporada. Con el debut por Copa Argentina ubicado justo en medio de la preparación, el entrenador dispuso un mix entre titulares, suplentes y jóvenes promesas para los trabajos en City Bell. En ese grupo apareció Daneri, una de las grandes cartas de la cantera del Pincha.

“Me citaron la semana pasada y ya tuve mis primeros entrenamientos con Primera”, contó a este medio, todavía con la emoción fresca. La práctica tuvo un tinte especial: “Fuimos cinco de inferiores y trabajamos distinto al plantel. Hicimos 2 vs 2, reducidos y algunas pasadas con jugadores más jóvenes”, relató el atacante nacido en San Juan capital.

Santino juega de 9 o extremo. Es potente, veloz y tiene instinto goleador: en septiembre del año pasado tuvo su primera citación a Reserva y cerró el 2025 con nueve tantos, una cifra que llamó la atención del cuerpo técnico de Jonathan Schunke. Ese rendimiento lo dejó a un paso de un salto mayor, que ahora empieza a asomar.

Su llegada a Estudiantes se dio a comienzos de 2025 y no fue casualidad: se concretó gracias a las gestiones de Germán Salla, responsable del Centro Integral de Entrenamiento de la institución, quien detectó su potencial durante una prueba masiva realizada en San Juan. Tras mostrarse en Buenos Aires durante dos días, le confirmaron que había quedado. El 19 de enero de 2025, Santino llegó a La Plata para instalarse en la pensión del club y comenzar un camino que hoy lo tiene tocando la puerta de la Primera.

Antes había iniciado su recorrido futbolero en el club Atlético Trinidad, desde los 4 años, impulsado por su propia pasión. Es que aunque no tiene vínculos familiares con el fútbol, siempre supo que su lugar estaba adelante, entre los que definen.

Hoy, además, comparte entrenamientos con otro sanjuanino que ya hizo historia reciente: Fabricio Pérez, también surgido de Trinidad, campeón con Estudiantes en 2025 y una de las nuevas figuras emergentes del club. Para Santino, ese espejo es motivación pura. “Me sorprendió la intensidad que los jugadores le ponen al entrenamiento”, admitió, mientras empieza a adaptarse a un ritmo superior.

En Estudiantes –último campeón del fútbol argentino– las oportunidades aparecen para quienes trabajan en silencio. La Copa Argentina, que se aproxima como el primer desafío de la temporada frente a Ituzaingó en el Florencio Sola, volverá a ser el escenario ideal para que Domínguez observe de cerca a las promesas.