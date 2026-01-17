UPCN sumó su tercer triunfo consecutivo y cerró un Tour 4 ideal

UPCN San Juan Vóley derrotó a Tucumán de Gimnasia por 3 a 0 y completó un Tour 4 ideal en la Liga de Vóleibol Argentina, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones. El encuentro se disputó este sábado en Morón, donde el equipo sanjuanino volvió a mostrar solidez y eficacia.
Los parciales fueron 25-19, 25-18 y 25-17, en un partido que UPCN manejó con solvencia para cerrar la etapa sin ceder sets y con puntaje perfecto.
Con este resultado, UPCN alcanzó su octavo triunfo en 12 fechas y se mantiene en la segunda posición de la tabla general, afirmándose en la zona alta de la competencia.
En lo individual, el máximo anotador del encuentro fue el punta sanjuanino Alejandro Toro, con 14 tantos, en otra actuación pareja del equipo, que sostuvo su nivel a lo largo de todo el Tour y sumó las 9 unidades en juego.
Tras este cierre en Morón, UPCN regresará a San Juan. La Liga de Vóleibol Argentina retomará la actividad con el Tour 5, que se disputará en Comodoro Rivadavia del 29 de enero al 1 de febrero.
UPCN San Juan Vóley : Juan Manuel Riganti, Gerónimo Elgueta; Federico Franetovich, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (l). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan, Juan Simón Villarruel, Iván Quiroga.