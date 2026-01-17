sábado 17 de enero 2026

Vóley

UPCN sumó su tercer triunfo consecutivo y cerró un Tour 4 ideal

El Gremial venció a Tucumán de Gimnasia y cerró así un Tour 4 ideal en la Liga de Vóleibol Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-17 at 17.09.49

UPCN San Juan Vóley derrotó a Tucumán de Gimnasia por 3 a 0 y completó un Tour 4 ideal en la Liga de Vóleibol Argentina, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones. El encuentro se disputó este sábado en Morón, donde el equipo sanjuanino volvió a mostrar solidez y eficacia.

Los parciales fueron 25-19, 25-18 y 25-17, en un partido que UPCN manejó con solvencia para cerrar la etapa sin ceder sets y con puntaje perfecto.

Con este resultado, UPCN alcanzó su octavo triunfo en 12 fechas y se mantiene en la segunda posición de la tabla general, afirmándose en la zona alta de la competencia.

WhatsApp Image 2026-01-17 at 17.09.48

En lo individual, el máximo anotador del encuentro fue el punta sanjuanino Alejandro Toro, con 14 tantos, en otra actuación pareja del equipo, que sostuvo su nivel a lo largo de todo el Tour y sumó las 9 unidades en juego.

Tras este cierre en Morón, UPCN regresará a San Juan. La Liga de Vóleibol Argentina retomará la actividad con el Tour 5, que se disputará en Comodoro Rivadavia del 29 de enero al 1 de febrero.

Síntesis

Tucumán de Gimnasia : Cristian Corvalán, Agustín Lapera; Aluhé Isso, Agustín Cáceres; Maximiliamo Geyslis, Santiago Aulisi; Lautaro Piotti (l). Entrenador: Marcelo Díaz. Ingresos: Juan Alamino, Benicio Torres, Nayuán Ruiz, Facundo Díaz.

UPCN San Juan Vóley : Juan Manuel Riganti, Gerónimo Elgueta; Federico Franetovich, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (l). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan, Juan Simón Villarruel, Iván Quiroga.

Parciales: 19-25, 18-25 y 17-25.

Estadio: Gorki Grana (Morón, Buenos Aires).

