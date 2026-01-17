sábado 17 de enero 2026

A sacar el paraguas

Alerta por tormentas en San Juan: anticipan lluvias fuertes, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h

Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 02/26 por tormentas para la noche del sábado 17 y la madrugada del domingo 18 de enero. Todos los detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lluvias en San Juan

Lluvias en San Juan

La Dirección de Protección Civil informó este sábado la emisión de la Alerta Meteorológica N° 02/26, que anticipa tormentas de variada intensidad para la noche del sábado 17 de enero y la madrugada del domingo 18. El fenómeno afectará a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

sabado caluroso y con lluvias en san juan
SMN

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan

Según el reporte oficial, se trata de una alerta amarilla, con la probabilidad de lluvias fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Además, se prevén entre 30 y 50 milímetros de precipitación acumulada, aunque estos valores podrían superarse de manera puntual. En sectores altos de la Cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o granizo.

Protección Civil recordó que, ante cualquier emergencia, están disponibles los números 103 y 911.

Recomendaciones oficiales

En el hogar:

– Revisar techos, desagües y bajadas de agua.

– Retirar objetos del exterior que puedan ser arrastrados, especialmente sustancias tóxicas.

– Higienizar la vivienda con una taza de lavandina por cada 15 litros de agua.

– Usar calzado aislante y desenchufar artefactos eléctricos.

– No sacar la basura y asegurar puertas y ventanas.

– Mantener mascotas bajo resguardo.

– Evitar circular si no es necesario y tener listo un kit familiar de emergencia con botiquín, linterna, radio, documentación y abrigo.

En la vía pública:

– No transitar por calles inundadas o anegadas.

– Buscar resguardo seguro.

– En vehículo, circular con luces bajas, despacio y aumentando la distancia entre autos.

– No obstruir acequias ni alcantarillas.

– Beber agua hervida o embotellada, y lavar heridas con agua limpia y jabón si hubo contacto con agua contaminada.

En caso de granizo

– Permanecer a resguardo y conservar la calma, especialmente ante niños, adultos mayores y mascotas.

– Tras la tormenta, revisar techos, cañerías y ventanas. Si hay daños graves, comunicarse con autoridades competentes.

Si está conduciendo

– Mantener la calma y disminuir la velocidad.

– Evitar frenar o detenerse bruscamente.

– Recordar que los autos cuentan con cristales laminados que pueden trizarse, pero no cederán completamente.

– Continuar el trayecto con precaución, ya que el granizo suele concentrarse en zonas acotadas.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales durante el desarrollo del fenómeno.

