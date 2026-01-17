Alerta por tormentas en San Juan: anticipan lluvias fuertes, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h

La Dirección de Protección Civil informó este sábado la emisión de la Alerta Meteorológica N° 02/26 , que anticipa tormentas de variada intensidad para la noche del sábado 17 de enero y la madrugada del domingo 18 . El fenómeno afectará a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento .

Según el reporte oficial, se trata de una alerta amarilla , con la probabilidad de lluvias fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h . Además, se prevén entre 30 y 50 milímetros de precipitación acumulada , aunque estos valores podrían superarse de manera puntual. En sectores altos de la Cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o granizo .

Protección Civil recordó que, ante cualquier emergencia, están disponibles los números 103 y 911.

Recomendaciones oficiales

En el hogar:

– Revisar techos, desagües y bajadas de agua.

– Retirar objetos del exterior que puedan ser arrastrados, especialmente sustancias tóxicas.

– Higienizar la vivienda con una taza de lavandina por cada 15 litros de agua.

– Usar calzado aislante y desenchufar artefactos eléctricos.

– No sacar la basura y asegurar puertas y ventanas.

– Mantener mascotas bajo resguardo.

– Evitar circular si no es necesario y tener listo un kit familiar de emergencia con botiquín, linterna, radio, documentación y abrigo.

En la vía pública:

– No transitar por calles inundadas o anegadas.

– Buscar resguardo seguro.

– En vehículo, circular con luces bajas, despacio y aumentando la distancia entre autos.

– No obstruir acequias ni alcantarillas.

– Beber agua hervida o embotellada, y lavar heridas con agua limpia y jabón si hubo contacto con agua contaminada.

En caso de granizo

– Permanecer a resguardo y conservar la calma, especialmente ante niños, adultos mayores y mascotas.

– Tras la tormenta, revisar techos, cañerías y ventanas. Si hay daños graves, comunicarse con autoridades competentes.

Si está conduciendo

– Mantener la calma y disminuir la velocidad.

– Evitar frenar o detenerse bruscamente.

– Recordar que los autos cuentan con cristales laminados que pueden trizarse, pero no cederán completamente.

– Continuar el trayecto con precaución, ya que el granizo suele concentrarse en zonas acotadas.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales durante el desarrollo del fenómeno.