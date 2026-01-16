Cuál es el significado del Escudo de San Juan: los detalles

El escudo de San Juan es un reflejo de la historia, la cultura y los valores de la provincia. Aunque comparte algunos elementos con el escudo nacional, tiene su propia identidad y detalles que lo hacen único.

En el centro, dos brazos entrelazados sostienen una pica coronada por el tradicional gorro frigio, símbolos que representan la unión y la libertad. Encima, un sol incaico de 18 rayos recuerda a los 18 departamentos que conforman la provincia, iluminando un conjunto que refleja tanto la riqueza histórica como la esperanza de sus habitantes.

Alrededor del escudo, las ramas de laurel evocan la victoria, la paz y la tierra cultivada, valores que han acompañado a los sanjuaninos a lo largo del tiempo. La cinta patria que rodea todos estos elementos refuerza la identidad y el sentido de pertenencia. Cada color y cada figura tiene un significado que habla de nuestra historia y de la cultura local.

El diseño definitivo del escudo se oficializó por ley en 1963 y desde entonces se ha convertido en un símbolo reconocido y querido por todos los sanjuaninos. Mirarlo no es solo ver un emblema: es recordar nuestra historia, valorar nuestro presente y sentir orgullo por lo que representa.