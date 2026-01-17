Quién era Juan Damián Belleggia, el camionero que murió en el trágico siniestro de la Ruta 149

Tras el fatal vuelco ocurrido en la madrugada del sábado en Ullum , las autoridades confirmaron la identidad del hombre que perdió la vida: Juan Damián Belleggia , un chofer profesional de 53 años que residía en José C. Paz, al norte del conurbano bonaerense.

Tragedia en un hotel porteño El último mensaje de la madre hallada muerta con su hijo en un hotel porteño

En la Ruta 149 Tragedia en el camino a Calingasta: murió un camionero tras perder el control del rodado

Belleggia era empleado de la firma de transporte Silanto, con sede en Buenos Aires, y en esta oportunidad integraba una caravana de aproximadamente diez camiones que se dirigían hacia Calingasta con una carga de paneles solares. Su tarea consistía en trasladar uno de los rodados que encabezaban el grupo, que avanzaba durante la madrugada por un sector de curvas pronunciadas.

Durante el operativo policial posterior al siniestro, colegas del chofer relataron que la ruta era un paso habitual para este tipo de cargas destinadas a obras en la zona cordillerana, y que Belleggia contaba con años de experiencia en conducción de transporte pesado. El viaje, según contaron, se había iniciado sin inconvenientes y con las pausas reglamentarias.

El camionero fue encontrado aún con signos vitales y trasladado al hospital de Calingasta, donde finalmente murió debido a las lesiones sufridas. La noticia generó consternación entre sus compañeros de ruta, quienes permanecieron en la zona mientras se desarrollaban las tareas judiciales y periciales.

Belleggia deja una trayectoria laboral vinculada por completo al transporte de cargas y una vida marcada por la rutina de la ruta, que en esta ocasión tuvo un desenlace irreversible.