sábado 17 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Accidente fatal

Quién era Juan Damián Belleggia, el camionero que murió en el trágico siniestro de la Ruta 149

El conductor fallecido tenía 53 años y formaba parte de un convoy que transportaba paneles solares hacia Calingasta. Todos los detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
md-6-4-750x430

Tras el fatal vuelco ocurrido en la madrugada del sábado en Ullum, las autoridades confirmaron la identidad del hombre que perdió la vida: Juan Damián Belleggia, un chofer profesional de 53 años que residía en José C. Paz, al norte del conurbano bonaerense.

Lee además
Foto gentileza: El Cazanoticias.
En la Ruta 149

Tragedia en el camino a Calingasta: murió un camionero tras perder el control del rodado
el ultimo mensaje de la madre hallada muerta con su hijo en un hotel porteno
Tragedia en un hotel porteño

El último mensaje de la madre hallada muerta con su hijo en un hotel porteño

Belleggia era empleado de la firma de transporte Silanto, con sede en Buenos Aires, y en esta oportunidad integraba una caravana de aproximadamente diez camiones que se dirigían hacia Calingasta con una carga de paneles solares. Su tarea consistía en trasladar uno de los rodados que encabezaban el grupo, que avanzaba durante la madrugada por un sector de curvas pronunciadas.

Durante el operativo policial posterior al siniestro, colegas del chofer relataron que la ruta era un paso habitual para este tipo de cargas destinadas a obras en la zona cordillerana, y que Belleggia contaba con años de experiencia en conducción de transporte pesado. El viaje, según contaron, se había iniciado sin inconvenientes y con las pausas reglamentarias.

El camionero fue encontrado aún con signos vitales y trasladado al hospital de Calingasta, donde finalmente murió debido a las lesiones sufridas. La noticia generó consternación entre sus compañeros de ruta, quienes permanecieron en la zona mientras se desarrollaban las tareas judiciales y periciales.

Belleggia deja una trayectoria laboral vinculada por completo al transporte de cargas y una vida marcada por la rutina de la ruta, que en esta ocasión tuvo un desenlace irreversible.

Temas
Seguí leyendo

Tragedia en una colonia de vacaciones: un niño murió luego de ahogarse con uvas

Una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en Tailandia: al menos 25 muertos y 64 heridos

Las 4 muertes por siniestros viales en San Juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con más fallecidos

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto

Tragedia en la peregrinación al Gauchito Gil: un hombre murió atragantado con un caramelo

Cayeron en minutos: detuvieron a dos hermanos por el robo de un celular en Rivadavia

Un anciano despertó en la madrugada con un ladrón armado con un cuchillo en su casa de Concepción

Ladrones atacaron un colegio religioso de 25 de Mayo durante la madrugada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto gentileza: El Cazanoticias.
En la Ruta 149

Tragedia en el camino a Calingasta: murió un camionero tras perder el control del rodado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores
Sacudón en el Pueblo Viejo

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón
En las redes

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón

Foto gentileza: El Cazanoticias.
En la Ruta 149

Tragedia en el camino a Calingasta: murió un camionero tras perder el control del rodado

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan
SMN

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan

Tristeza en las redes sociales por el fallecimiento de un joven deportista sanjuanino
Dolor

Tristeza en las redes sociales por el fallecimiento de un joven deportista sanjuanino

Te Puede Interesar

Quién era Juan Damián Belleggia, el camionero que murió en el trágico siniestro de la Ruta 149
Accidente fatal

Quién era Juan Damián Belleggia, el camionero que murió en el trágico siniestro de la Ruta 149

Por Redacción Tiempo de San Juan
Empate doble en la primera prueba del Verdinegro antes del debut oficial
Amistoso de pretemporada

Empate doble en la primera prueba del Verdinegro antes del debut oficial

Lluvias en San Juan
A sacar el paraguas

Alerta por tormentas en San Juan: anticipan lluvias fuertes, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h

La empresaria Claudia Yanzón, creadora del Bus Vitivinícola, impulsa desde Mendoza la integración de San Juan a los circuitos enoturísticos regionales, con propuestas que unen vino, gastronomía y paisaje.
Historia

La empresaria sanjuanina que creó el Bus Vitivinícola y sumó a San Juan a las rutas del vino

Foto gentileza: El Cazanoticias.
En la Ruta 149

Tragedia en el camino a Calingasta: murió un camionero tras perder el control del rodado