Ladrones atacaron un colegio religioso de 25 de Mayo durante la madrugada

Un conocido colegio religioso de 25 de Mayo fue escenario del ataque de delincuentes que prácticamente los dejaron a oscuras. Fue en la madrugada de este viernes y los ladrones robaron una máquina y los siete reflectores que iluminaban el patio, entre otras cosas.

El hecho ocurrió en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación, ubicado en la intersección de las calles Rawson y 9 de Julio, en 25 de Mayo. Fuentes del caso señalaron que la denuncia la realizó la docente Jaqueline Cuadri, la directora del establecimiento, quien advirtió el faltante de distintos elementos de valor al llegar al colegio y recorrer el predio.

Están convencidos que el ataque se produjo entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes. Según las versiones, los delincuentes saltaron la medianera del colegio y luego violentaron el candado de un depósito. De allí sustrajeron una soldadora industrial y cinco cajas de cables, pero además robaron los siete reflectores que estaban instalados en el patio y que cumplían la función de iluminar gran parte del establecimiento.

Si bien el edificio cuenta con cámaras de seguridad en el ingreso, el dispositivo de grabación se encontraba dentro del sector que fue atacado. Los policías de la Comisaría 10ma tomaron la denuncia e intervinieron en primera instancia, pero ahora la causa está en manos de la Brigada de Investigaciones Este y el fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.