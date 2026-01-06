Tres nuevas condenas para ladrones sanjuaninos: todos irán al penal

En la mañana de este martes, tres delincuentes -en diferentes causas- se sentaron en el banquillo de acusados y todos fueron condenados, mediante juicios abreviados, a penas de cumplimiento efectivo, es decir, que la cumplirán en el Servicio Penitenciario Provincial.

Violento atraco Tres ladrones maniataron y asaltaron al dueño de un taller de marmolería de Chimbas

Los delincuentes atrapados por UFI Delitos Contra la Propiedad fueron identificados como: Diego Ibáñez, Héctor Mattar Chicaguala y Franco León Acosta. Todos estos delincuentes tienen algo en común: son reincidentes en delitos. Los 3 han tenido roces con la justicia y no es la primera pena que recae contra ellos.

image Fiscal Cristian Catalano, el fiscal de UFI Delitos Contra la Propiedad que estuvo al frente de las audiencias.

En detalle los hechos que protagonizaron estos ladrones

Caso que protagonizó Diego Ibáñez

El pasado 30 de diciembre, una familia de Chimbas sufrió un impactante robo en su casa de Chimbas. Un desconocido entró al domicilio y se robaron un televisor de 43 pulgadas.

Los efectivos de la Brigada de Investigación Oeste dieron con el televisor tras un rastrillaje y después con el autor del robo, Diego Ibáñez. Este aceptó una pena de 1 año de prisión efectiva.

Hecho en el que participó Héctor Mattar Chicaguala

Héctor Mattar Chicaguala fue condenado a 2 años de prisión efectiva por el asalto que protagonizó hace unos días en Chimbas, en perjuicio de una mujer.

Sobre el hecho en sí, se supo que la víctima salió de trabajar y por la intensa lluvia su moto no funcionó más. Comenzó a caminar con su moto al costado y en un momento, un joven se abalanzó sobre ella, ambos forcejearon y este terminó llevándose una mochila con las pertenencias de la chica. Esta última terminó tirada en el asfalto junto con su moto.

Franco León Acosta fue condenado a 1 mes de prisión efectiva

Este último caso ocurrió el 31 de diciembre en horas la de la siesta, también en Chimbas. Según el relato policial, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Departamental N°2 estaba haciendo recorridas por el B° 2 de Abril cuando en un momento vieron a un sujeto a bordo de una moto con el faltante de patente y plásticos.

Cuando estos se acercaron para entrevistarlo, el ladrón huyó y abandonó el rodado. Los efectivos fueron rápidos y detuvieron a Franco León Acosta. Después confirmaron que el rodado que abandonó había sido robado el martes 30 de diciembre.