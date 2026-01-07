Uno o más ladrones se robaron una moto del interior de una casa en Rivadavia

Durante la madrugada de este último martes, un vecino del barrio GEMO 2 de Rivadavia fue víctima de un hecho de inseguridad. Uno o más ladrones entraron a su casa y del interior le sustrajeron su motocicleta.

Fuentes policiales manifestaron que la víctima de 27 años llegó a su casa, alrededor de las 2 horas, y le sacaron su moto Rouser NS 200cc, de color blanco con negro. Para ayuda para dar con ella dieron su patente y es A136SQH.

El damnificado dijo que la misma estaba en el garaje de su casa y la misma contaba con traba, es decir, que estaba bajo seguridad.

En el lugar trabajó personal policial y la causa pasó a la UFI Delitos Contra la Propiedad en turno.