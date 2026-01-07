miércoles 7 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inseguridad

Uno o más ladrones se robaron una moto del interior de una casa en Rivadavia

Cuando la víctima llegó a su casa se encontró con la penosa imagen. Este ya hizo la denuncia formal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la madrugada de este último martes, un vecino del barrio GEMO 2 de Rivadavia fue víctima de un hecho de inseguridad. Uno o más ladrones entraron a su casa y del interior le sustrajeron su motocicleta.

Lee además
Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Tres nuevas condenas para ladrones sanjuaninos: todos irán al penal
Imagen ilustrativa
Ataque nocturno

Ladrones dejaron sin iluminación a una conocida escuela de Rivadavia

Fuentes policiales manifestaron que la víctima de 27 años llegó a su casa, alrededor de las 2 horas, y le sacaron su moto Rouser NS 200cc, de color blanco con negro. Para ayuda para dar con ella dieron su patente y es A136SQH.

El damnificado dijo que la misma estaba en el garaje de su casa y la misma contaba con traba, es decir, que estaba bajo seguridad.

En el lugar trabajó personal policial y la causa pasó a la UFI Delitos Contra la Propiedad en turno.

Temas
Seguí leyendo

Tres ladrones maniataron y asaltaron al dueño de un taller de marmolería de Chimbas

Una camioneta de Bomberos cayó a un zanjón en Albardón

La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

Un incendio puso en riesgo a la Parroquia de Zonda: vecinos ayudaron a sofocar las llamas

Ladrones atacaron un salón de eventos de Las Chacritas y robaron hasta los ventiladores

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

Tenía pedido de captura del Penal de Chimbas y andaba en una moto robada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: un voraz incendio sacudio a un conocido barrio de capital
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno video
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera
Educación

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

El Tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos
Tiempo en Chile

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

Te Puede Interesar

Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada video
Tiempo en Chile

Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar
Tristeza

La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar

Tras la renuncia de su vicepresidente, Desamparados rompió el silencio con un comunicado
Conflicto dirigencial

Tras la renuncia de su vicepresidente, Desamparados rompió el silencio con un comunicado

El Tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

¿Vas a La Serena?, así tenés que armar tu valija para no pasar un mal rato video
Tiempo en Chile

¿Vas a La Serena?, así tenés que armar tu valija para no pasar un mal rato