sábado 27 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En plena Navidad

A un hombre le dieron ocho meses de prisión condicional por robar en una escuela de Rawson

Esto se produjo en un establecimiento ubicado en Rawson. Sus movimientos fueron observados por un vecino que dio aviso a a Policía. El acusado fue detenido y juzgado por el Sistema de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un hecho delictivo ocurrido durante la tarde de Navidad terminó con una condena judicial para Joaquín Leonel Sánchez, quien fue hallado responsable del delito de robo en grado de tentativa. A través de un juicio abreviado se resolvió una pena de ocho meses de prisión de cumplimiento condicional.

Lee además
Filmaron el momento en que dos sujetos roban una camioneta en La Serena, Chile, a plena luz del día y prácticamente a cara descubierta.
Video

Tras el robo a dos sanjuaninos, mirá cómo atacan vehículos en La Serena sin siquiera ocultarse
video: haciendo equilibrio y colgado de una ventana, un ladron protagonizo un insolito robo en capital
Flagrancia

Video: haciendo equilibrio y colgado de una ventana, un ladrón protagonizó un insólito robo en Capital

El episodio se registró el 25 de diciembre, alrededor de las 19.25, cuando Sánchez ingresó junto a otro sujeto a la Escuela Marcelino Guardiola, ubicada en Rawson. Una vez dentro del establecimiento, ambos arrancaron parte de un radiador perteneciente a la unidad exterior de un aire acondicionado, junto con su cañería, que se encontraba instalado en uno de los módulos del edificio. Además, durante la maniobra, dañaron una ventana del mismo sector.

Tras cometer el hecho, los sospechosos se dieron a la fuga con el elemento sustraído, aunque fueron vistos por un vecino, quien al advertir la situación dio aviso inmediato al 911. Con esa información, personal de la Motorizada N° 2 inició un recorrido por la zona y logró interceptar a los dos sujetos, quienes intentaron huir. En ese momento, los efectivos aprehendieron a Sánchez con el objeto robado, mientras que el otro involucrado logró escapar.

Finalmente, el sujeto fue condenado a ocho meses de prisión de cumplimiento condicional, cerrando así el proceso judicial por el intento de robo en el establecimiento educativo.

Temas
Seguí leyendo

¡Con ese apodo! Atraparon a "Judas" por un robo en un cementerio de Rawson

Santa Lucía: estuvo arrestado por una contravención, lo soltaron y a los minutos robó cerca de una comisaría

Atrapan a un hombre que intentó robar un auto en Capital

Santa Lucía: se fue a festejar la Navidad a otro lado y ladrones aprovecharon para desvalijarle la casa

Marchand, el delincuente de apellido francés que cayó detenido por desvalijar cabañas en Calingasta

Iban a abrir un local en Santa Lucía y sufrieron el robo de cerca de $10.000.000 en mercadería: buscan dar con los ladrones

Robaron una costosa bici del equipo SEP mientras los pedaleros dormían: el ladrón intentó tapar la cámara con un calzoncillo

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
violenta agresion en capital: se enojo por un par de cubiertas que compro y destrozo el local a barretazos
A lo "Relatos Salvajes"

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los de ejemplares de gato andino, conocido también como fantasma de Los Andes, captados por trabajadores mineros en Iglesia. Imagen: Eco del Viento
Inesperado

El "fantasma de Los Andes" apareció en una zona de San Juan en la que no era buscado

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado
SMN

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos
A lo "Relatos Salvajes"

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos

Si tenés vértigo, no la veas: la foto a varios metros de altura que tomaron durante el rescate en la antena de Radio Colón
Imágenes sensibles

Si tenés vértigo, no la veas: la foto a varios metros de altura que tomaron durante el rescate en la antena de Radio Colón

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos
Siniestro vial

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Sanciones

Entraron a robar en Navidad y terminaron condenados: un mes de cárcel y una unificación de 3 años y medio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lugares abandonados: una mole veinticinqueña, el gran alma de un pueblo video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: una mole veinticinqueña, el gran alma de un pueblo

Un sujeto fue condenado por robar $1500, un celular y una tenaza de una casa de 9 de Julio
¿Cuánto le dieron?

Un sujeto fue condenado por robar $1500, un celular y una tenaza de una casa de 9 de Julio

Los tres errores más comunes a la hora de cruzar la Aduana del Paso de Agua Negra
A tener en cuenta

Los tres errores más comunes a la hora de cruzar la Aduana del Paso de Agua Negra

Darío Barassi en San Juan: el emocionante recuerdo de su infancia
Un crack

Darío Barassi en San Juan: el emocionante recuerdo de su infancia