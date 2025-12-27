A un hombre le dieron ocho meses de prisión condicional por robar en una escuela de Rawson

Un hecho delictivo ocurrido durante la tarde de Navidad terminó con una condena judicial para Joaquín Leonel Sánchez, quien fue hallado responsable del delito de robo en grado de tentativa. A través de un juicio abreviado se resolvió una pena de ocho meses de prisión de cumplimiento condicional.

El episodio se registró el 25 de diciembre, alrededor de las 19.25, cuando Sánchez ingresó junto a otro sujeto a la Escuela Marcelino Guardiola, ubicada en Rawson. Una vez dentro del establecimiento, ambos arrancaron parte de un radiador perteneciente a la unidad exterior de un aire acondicionado, junto con su cañería, que se encontraba instalado en uno de los módulos del edificio. Además, durante la maniobra, dañaron una ventana del mismo sector.

Tras cometer el hecho, los sospechosos se dieron a la fuga con el elemento sustraído, aunque fueron vistos por un vecino, quien al advertir la situación dio aviso inmediato al 911. Con esa información, personal de la Motorizada N° 2 inició un recorrido por la zona y logró interceptar a los dos sujetos, quienes intentaron huir. En ese momento, los efectivos aprehendieron a Sánchez con el objeto robado, mientras que el otro involucrado logró escapar.

Finalmente, el sujeto fue condenado a ocho meses de prisión de cumplimiento condicional, cerrando así el proceso judicial por el intento de robo en el establecimiento educativo.