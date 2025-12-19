Iban a abrir un local en Santa Lucía y sufrieron el robo de cerca de $10.000.000 en mercadería: buscan dar con los ladrones

Un importante robo fue denunciado este viernes en Santa Lucía . Según afirmaron, ladrones sustrajeron mercadería valuada en alrededor de 10 millones de pesos de un inmueble alquilado que iba a ser utilizada como nuevo punto de venta de El Zonda Lubricentro . Tras este hecho, los propietarios buscan los elementos sustraídos a través de las redes sociales.

Según explicó Osvaldo Rojas, propietario del comercio, a este diario, el hecho fue descubierto durante la mañana, cuando se dirigieron a buscar mercadería al inmueble. “Nos dimos cuenta porque había ropa tirada afuera. Si no, no había forma de advertirlo”, relató.

La vivienda está ubicada sobre Avenida Hipólito Yrigoyen y calle Argentina, entre El Zonda Lubricentro y un local de venta de baterías. Allí, desde hace aproximadamente seis meses, los dueños acopiaban productos con la intención de abrir un nuevo local, aunque la inauguración se había postergado por la caída de las ventas.

image

image

De acuerdo al testimonio, las puertas del frente no estaban violentadas y los delincuentes habrían ingresado por la parte trasera. En el interior, la casa se encontraba completamente revuelta y gran parte de la mercadería había sido sustraída.

"Estaba llena de mercadería", indicó Rojas, quien precisó que se llevaron ropa para motos, cascos, equipos y distintos accesorios, pertenecientes a reconocidas marcas del rubro.

En cuanto a las medidas de seguridad, el propietario señaló que el lugar contaba con sistema de alarma, tanto interno como externo, el cual fue arrancado por completo durante el robo. La vivienda no tenía cámaras propias, aunque sí hay registros de cámaras de propiedades linderas y de vecinos, material que está siendo analizado junto a personal policial.

Respecto al horario del incidente, no hay una franja precisa. El comercio abre habitualmente a las 8:30, momento en el que se detectó el robo. Sin embargo, por la presencia de bolsas con ropa en la vereda, se estima que el hecho pudo haber ocurrido en horas tempranas de la mañana.

image

Tras el episodio, desde El Zonda Lubricentro difundieron flyers en redes sociales alertando a la comunidad sobre el robo y solicitando colaboración. En los mensajes se pide especialmente no comprar mercadería de origen dudoso, evitar adquisiciones a través de Marketplace o grupos de venta sospechosos, y dar aviso inmediato en caso de detectar publicaciones vinculadas a los elementos sustraídos.

Finalmente, se informó que en el hecho intervino personal de la Comisaría 5ª de Santa Lucía, que ya inició la investigación correspondiente. Efectivos policiales levantaron registros de cámaras de seguridad de la zona y trabajan para identificar a los autores del robo y recuperar la mercadería sustraída.