viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Iban a abrir un local en Santa Lucía y sufrieron el robo de cerca de $10.000.000 en mercadería: buscan dar con los ladrones

El hecho fue descubierto este viernes por la mañana en una vivienda ubicada sobre avenida Hipólito Yrigoyen, donde delincuentes ingresaron por la parte trasera y se llevaron ropa, cascos y accesorios para motos valuados en millones de pesos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un importante robo fue denunciado este viernes en Santa Lucía. Según afirmaron, ladrones sustrajeron mercadería valuada en alrededor de 10 millones de pesos de un inmueble alquilado que iba a ser utilizada como nuevo punto de venta de El Zonda Lubricentro. Tras este hecho, los propietarios buscan los elementos sustraídos a través de las redes sociales.

Lee además
dictan la prescripcion y sobreseen a los abogados sanjuaninos apuntados por la estafa de la fabrica de sordos
Por mora judicial

Dictan la prescripción y sobreseen a los abogados sanjuaninos apuntados por la estafa de la "fábrica de sordos"
dolor por el vecino de sarmiento que murio tras un vuelco en mendoza
Tragedia en Ruta 40

Dolor por el vecino de Sarmiento que murió tras un vuelco en Mendoza

Según explicó Osvaldo Rojas, propietario del comercio, a este diario, el hecho fue descubierto durante la mañana, cuando se dirigieron a buscar mercadería al inmueble. “Nos dimos cuenta porque había ropa tirada afuera. Si no, no había forma de advertirlo”, relató.

La vivienda está ubicada sobre Avenida Hipólito Yrigoyen y calle Argentina, entre El Zonda Lubricentro y un local de venta de baterías. Allí, desde hace aproximadamente seis meses, los dueños acopiaban productos con la intención de abrir un nuevo local, aunque la inauguración se había postergado por la caída de las ventas.

image
image

De acuerdo al testimonio, las puertas del frente no estaban violentadas y los delincuentes habrían ingresado por la parte trasera. En el interior, la casa se encontraba completamente revuelta y gran parte de la mercadería había sido sustraída.

“Estaba llena de mercadería”, indicó Rojas, quien precisó que se llevaron ropa para motos, cascos, equipos y distintos accesorios, pertenecientes a reconocidas marcas del rubro. “Estaba llena de mercadería”, indicó Rojas, quien precisó que se llevaron ropa para motos, cascos, equipos y distintos accesorios, pertenecientes a reconocidas marcas del rubro.

En cuanto a las medidas de seguridad, el propietario señaló que el lugar contaba con sistema de alarma, tanto interno como externo, el cual fue arrancado por completo durante el robo. La vivienda no tenía cámaras propias, aunque sí hay registros de cámaras de propiedades linderas y de vecinos, material que está siendo analizado junto a personal policial.

Respecto al horario del incidente, no hay una franja precisa. El comercio abre habitualmente a las 8:30, momento en el que se detectó el robo. Sin embargo, por la presencia de bolsas con ropa en la vereda, se estima que el hecho pudo haber ocurrido en horas tempranas de la mañana.

image

Tras el episodio, desde El Zonda Lubricentro difundieron flyers en redes sociales alertando a la comunidad sobre el robo y solicitando colaboración. En los mensajes se pide especialmente no comprar mercadería de origen dudoso, evitar adquisiciones a través de Marketplace o grupos de venta sospechosos, y dar aviso inmediato en caso de detectar publicaciones vinculadas a los elementos sustraídos.

Finalmente, se informó que en el hecho intervino personal de la Comisaría 5ª de Santa Lucía, que ya inició la investigación correspondiente. Efectivos policiales levantaron registros de cámaras de seguridad de la zona y trabajan para identificar a los autores del robo y recuperar la mercadería sustraída.

Temas
Seguí leyendo

Quedó en libertad una exempleada caucetera acusada de estafas por $4 millones con transferencias falsas

Irá a Penal de Chimbas por abusar de una menor en la celebración de Navidad del año pasado

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones

Robaron una costosa bici del equipo SEP mientras los pedaleros dormían: el ladrón intentó tapar la cámara con un calzoncillo

Vuelco fatal en la Ruta 40: murió un camionero sanjuanino que transportaba ladrillos

Seguridad vial en San Juan: el curioso dato sobre choques y fallecidos que arrojan las cifras

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
murio una bebe de 35 dias mientras dormia con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Cambio de botellas y otros reciclables por plantines y compost, la propuesta de Cambio Verde para la última edición del año.
En San Juan

Plantines a cambio de botellas en desuso, la propuesta del programa Cambio Verde para despedir el año

Te Puede Interesar

A cuatro años de su puesta en marcha, los sanjuaninos opinaron sobre el funcionamiento de la Red Tulum.
Aumento

Desde enero, el pasaje de colectivo sube a $1.070 en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dictan la prescripción y sobreseen a los abogados sanjuaninos apuntados por la estafa de la fábrica de sordos
Por mora judicial

Dictan la prescripción y sobreseen a los abogados sanjuaninos apuntados por la estafa de la "fábrica de sordos"

El gobierno ya tiene predio para instalar la Zona Franca de Jáchal y ya hay interesados en operarla. Los modelos que se miran son de tres provincias donde funciona con éxito. 
Proyecto clave

Zona Franca de Jáchal: ya hay interesados y el Gobierno mira tres casos exitosos para ponerla en marcha

Iban a abrir un local en Santa Lucía y sufrieron el robo de cerca de $10.000.000 en mercadería: buscan dar con los ladrones
En las redes

Iban a abrir un local en Santa Lucía y sufrieron el robo de cerca de $10.000.000 en mercadería: buscan dar con los ladrones

En Chile confirmaron que los camiones no podrán transitar por el paso de Agua Negra durante esta temporada
Impacto

En Chile confirmaron que los camiones no podrán transitar por el paso de Agua Negra durante esta temporada