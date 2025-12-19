viernes 19 de diciembre 2025

ANIVI

Irá a Penal de Chimbas por abusar de una menor en la celebración de Navidad del año pasado

El hecho ocurrió durante una reunión familiar en Navidad de 2024. Tras un juicio abreviado, la Justicia condenó al acusado a prisión efectiva, unificó una pena anterior y ordenó su traslado al Penal de Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
abuso-sexual-infantil.jpg.webp

Un hombre fue condenado a siete meses de prisión efectiva por un hecho de abuso sexual simple cometido contra una menor durante una reunión familiar realizada en la Navidad del año pasado. Tras la sentencia dictada durante este viernes, a través de un juicio abreviado, el culpable irá al Penal de Chimbas.

De acuerdo a fuentes judiciales, el episodio ocurrió el 25 de diciembre de 2024, durante la tarde, cuando la familia se encontraba reunida celebrando la Navidad en una vivienda particular. En ese contexto, el imputado -pariente de la víctima- aprovechó un momento para tocarle la vagina y los glúteos a la menor por encima de su ropa, en el comedor de la casa.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Mariano Juárez Prieto, junto a las ayudantes fiscales Natalia Villavicencio, Candela Pérez y Agustina Cerdera, con la colaboración de Carolina Calderón. Con las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal avanzó con un acuerdo de juicio abreviado con la defensa.

Durante la audiencia, el Juez de Garantías homologó el acuerdo -pese a la oposición de la parte querellante- y declaró al acusado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, previsto en el artículo 119 del Código Penal, en calidad de autor.

Además de la condena a prisión efectiva, el magistrado resolvió unificar una condena condicional anterior, ordenar la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme y declarar la reincidencia del imputado, quien será alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, en el Penal de Chimbas.

Por tratarse de un caso que involucra a una menor de edad, se resguardan los datos personales de la víctima.

