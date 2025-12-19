viernes 19 de diciembre 2025

Tragedia en Ruta 40

Dolor por el vecino de Sarmiento que murió tras un vuelco en Mendoza

El camionero Fabián Brizuela Morán perdió la vida tras un vuelco ocurrido el jueves por la noche sobre la Ruta 40, en Lavalle. El siniestro es investigado y no se descarta una falla mecánica como posible causa del hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Vuelco fatal en la Ruta 40: murió un camionero sanjuanino que transportaba ladrillos
En Mendoza

Vuelco fatal en la Ruta 40: murió un camionero sanjuanino que transportaba ladrillos
Dolor en Sarmiento por el fallecimiento de un joven y querido vecino del departamento.
Tristeza

Dolor en el sur sanjuanino por el fallecimiento de un joven y conocido vecino

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y dolor. “Hasta siempre don Fabián, que en paz descanse, dele mucha fuerza a toda su familia”, escribió un vecino. Otro mensaje lo recordó como parte de una familia trabajadora: “Gente muy trabajadora. Mis condolencias a la familia”.

El accidente se registró alrededor de las 23:30 sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3327, en la localidad de Lavalle. Por causas que aún son materia de investigación, un camión que transportaba ladrillos volcó tras salirse de la calzada y terminar dentro de un zanjón ubicado al costado este de la ruta.

El vehículo involucrado fue un Chevrolet C60 que circulaba de sur a norte. Según las primeras actuaciones, el conductor habría perdido el dominio del rodado, lo que derivó en el vuelco. Como consecuencia del impacto, Fabián Brizuela Morán, oriundo de Sarmiento, falleció en el lugar.

En el camión también viajaba un acompañante, identificado como Pedro Díaz, quien logró salir por sus propios medios y no presentó lesiones de gravedad. Fuentes oficiales confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a las primeras informaciones recabadas por los investigadores, el siniestro podría haber estado relacionado con un desperfecto mecánico en el sistema de dirección del camión, aunque las pericias continuarán para determinar con precisión las causas del hecho.

