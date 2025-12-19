Dolor por el vecino de Sarmiento que murió tras un vuelco en Mendoza

Un trágico siniestro vial ocurrido en la noche del jueves en Mendoza se cobró la vida de un vecino de Sarmiento . El hecho generó profunda conmoción tanto en su comunidad como en redes sociales, donde familiares y conocidos expresaron mensajes de despedida y acompañamiento.

Tristeza Dolor en el sur sanjuanino por el fallecimiento de un joven y conocido vecino

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y dolor. “Hasta siempre don Fabián, que en paz descanse, dele mucha fuerza a toda su familia”, escribió un vecino. Otro mensaje lo recordó como parte de una familia trabajadora: “Gente muy trabajadora. Mis condolencias a la familia”.

El accidente se registró alrededor de las 23:30 sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3327, en la localidad de Lavalle. Por causas que aún son materia de investigación, un camión que transportaba ladrillos volcó tras salirse de la calzada y terminar dentro de un zanjón ubicado al costado este de la ruta.

El vehículo involucrado fue un Chevrolet C60 que circulaba de sur a norte. Según las primeras actuaciones, el conductor habría perdido el dominio del rodado, lo que derivó en el vuelco. Como consecuencia del impacto, Fabián Brizuela Morán, oriundo de Sarmiento, falleció en el lugar.

En el camión también viajaba un acompañante, identificado como Pedro Díaz, quien logró salir por sus propios medios y no presentó lesiones de gravedad. Fuentes oficiales confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a las primeras informaciones recabadas por los investigadores, el siniestro podría haber estado relacionado con un desperfecto mecánico en el sistema de dirección del camión, aunque las pericias continuarán para determinar con precisión las causas del hecho.