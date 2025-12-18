Dolor en el sur sanjuanino por el fallecimiento de un joven y conocido vecino

Este jueves por la mañana, las redes sociales de los vecinos de Sarmiento se llenaron de muestras de afecto, dolor y mensajes de despedida por el fallecimiento de un joven conocido del departamento, Mathías Nicolás Fullana Cabrera, quien murió tras una larga lucha contra el cáncer.

"Descansa en paz querido niño. Que Dios te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno. Mi más sentido pésame a sus papás Natalia y Ernesto. MATHIAS NICOLAS FULLANA CABRERA Q.E.P.D. Acompañamos en el dolor a toda la familia", fue uno de los primeros mensajes que leyó.

image

Mathías, quien era conocido por sus allegados como "Tute", también dejó un profundo dolor entre el gauchaje del departamento, debido a que formaba parte de la Asociación de de Tradiciones del departamento. "Muchas veces no tenemos explicación alguna para tanto dolor, sin duda tenemos la creencia que Dios nos pone en el camino gente que nos deja huellas imborrables, así será tu partida querido gaucho, Mathias "Tute" Fullana. Nos dejas un vacío enorme, pero nunca te olvidaremos, por eso desde ésta humilde institución que te abrió la tranqueras del corazón expresamos nuestra más sinceras condolencias a tu familia y amigos. Los que tuvimos la suerte de conocerte y compartir con vos sabemos del esfuerzo gigante que hiciste por quedarte", escribieron con profundo dolor en su cuenta oficial.

Y agregaron: "Te abrazamos desde lo más profundo del corazón y no te decimos hasta siempre, si no, hasta la próxima paisano, gracias por vestir las pilchas gauchas con honor y honradez enseñando a tus hijos el amor por las tradiciones, que tú descanso sea eterno gaucho!".

Los restos de Mathías, quien además era jugador de rugby y tenía dos hijos, están siendo velados en su departamentos y el sepelio se realizará este jueves a las 18:30 en el cementario de Media Agua.