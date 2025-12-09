De la mano de Papá Noel, Jáchal encendió su Árbol de Navidad en la plaza principal

Junto a Papa Noel y decenas de niños, Jáchal encendió su Árbol de Navidad en la plaza principal.

Junto a gran cantidad de vecinos y, principalmente, de niños del departamento y con la compañía de Papa Noel, este lunes, Jáchal encendió su Árbol de Navidad en el centro de su plaza principal.

La tradicional celebración fue organizada por la Municipalidad, en la Plaza General San Martín, luego de que los chicos del departamento realizaran su Primera Comunión en la Parroquia San José, en el marco del Día de la Inmaculada Concepción.

El acto contó con la presencia del intendente Matías Espejo, el presidente del Honorable Concejo Deliberante Héctor Sánchez, funcionarios municipales, concejales, las Paisanas Nacionales de la Tradición y las Embajadoras de la Persona Mayor. Durante la ceremonia, el párroco Pbro. Gustavo Vaca brindó su bendición, invitando a vivir este tiempo de preparación con espíritu de fe y comunidad.

En su saludo, el intendente Espejo destacó que el encendido del arbolito “simboliza la esperanza, la unión y el valor de la familia”. Señaló además que la Sagrada Familia, representada en la base del árbol, “habla del espíritu de trabajo mancomunado que caracteriza al pueblo jachallero”.

Pidió a la Virgen María, en este día especial, “que proteja a todas las familias del departamento y nos guíe como una gran comunidad hacia un futuro mejor”. Finalmente, deseó “una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, trabajando juntos por el Jáchal que nos merecemos”.

Como sorpresa especial, Papá Noel hizo su aparición para entregar caramelos, abrazos y sacarse fotos con los más pequeños, llenando la plaza de alegría y emoción.

