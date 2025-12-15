Golpe a la ilusión: dañaron un Árbol de Navidad encendido en una plaza sanjuanina

Dañaron el Árbol de Navidad que fue encendido en una plaza de Calingasta.

Un hecho de vandalismo empañó el espíritu navideño en el departamento Calingasta. Desde la Municipalidad informaron con pesar que el Árbol de Navidad instalado y encendido en la plaza del barrio El Carrizal, en la localidad de Sorocayense, sufrió daños en las últimas horas.

Según señalaron desde el municipio, durante estas fechas los espacios públicos del departamento se llenan de símbolos que buscan transmitir mensajes de encuentro, esperanza y alegría, especialmente pensados para el disfrute de las familias y los niños. Por este motivo, "situaciones como la ocurrida generan una profunda tristeza en la comunidad", confiaron.

De acuerdo a lo observado, el daño habría sido provocado por menores, y actualmente se espera que algún vecino o vecina pueda aportar información o registros que permitan esclarecer lo sucedido. Desde la comuna apelaron a la colaboración de la comunidad para poder avanzar en la identificación de los responsables.

Finalmente, desde la Municipalidad de Calingasta renovaron el pedido de compromiso colectivo para cuidar y respetar los espacios públicos, recordando que son de todos y para todos. “Cuidar lo nuestro también es una forma de construir comunidad”, expresaron.