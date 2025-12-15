lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vandalismo

Golpe a la ilusión: dañaron un Árbol de Navidad encendido en una plaza sanjuanina

Desde el municipio lamentaron la situación y pidieron ayuda a la comunidad para cuidar y respetar los espacios comunes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dañaron el Árbol de Navidad que fue encendido en una plaza de Calingasta.

Dañaron el Árbol de Navidad que fue encendido en una plaza de Calingasta.

Un hecho de vandalismo empañó el espíritu navideño en el departamento Calingasta. Desde la Municipalidad informaron con pesar que el Árbol de Navidad instalado y encendido en la plaza del barrio El Carrizal, en la localidad de Sorocayense, sufrió daños en las últimas horas.

Lee además
Junto a Papa Noel y decenas de niños, Jáchal encendió su Árbol de Navidad en la plaza principal.
Celebración

De la mano de Papá Noel, Jáchal encendió su Árbol de Navidad en la plaza principal
tiempo de san juan llega a la serena con una cobertura unica durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones
Imperdible

Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones

Según señalaron desde el municipio, durante estas fechas los espacios públicos del departamento se llenan de símbolos que buscan transmitir mensajes de encuentro, esperanza y alegría, especialmente pensados para el disfrute de las familias y los niños. Por este motivo, "situaciones como la ocurrida generan una profunda tristeza en la comunidad", confiaron.

image

De acuerdo a lo observado, el daño habría sido provocado por menores, y actualmente se espera que algún vecino o vecina pueda aportar información o registros que permitan esclarecer lo sucedido. Desde la comuna apelaron a la colaboración de la comunidad para poder avanzar en la identificación de los responsables.

Finalmente, desde la Municipalidad de Calingasta renovaron el pedido de compromiso colectivo para cuidar y respetar los espacios públicos, recordando que son de todos y para todos. “Cuidar lo nuestro también es una forma de construir comunidad”, expresaron.

Temas
Seguí leyendo

Inti y Delfina fueron elegidas nuevas Representantes de Santa Lucía

San Juan fue elegida para un proyecto científico de vanguardia con fuerte inversión internacional

Las obras en el Parque Quebrada de Zonda ya tienen un 70% de avance: qué hicieron y qué falta

El origen de un proyecto audiovisual sanjuanino que abre camino en el cine LGBTQ+ con un reconocimiento nacional

San Juan, con opiniones divididas sobre los casos de mala praxis

Del celular y la PS5 hasta la minipimer: cuánto cuestan la electrónica y los electrodomésticos en La Serena

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

Abel Pintos volvió a San Juan y se emocionó en una noche inolvidable junto a sus fans en Santa Lucía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo avanzan las obras en el Parque Quebrada de Zonda.
Espacio verde

Las obras en el Parque Quebrada de Zonda ya tienen un 70% de avance: qué hicieron y qué falta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Imagen ilustrativa
Increíble

Una pasajera se resbaló arriba de un colectivo y ahora la empresa deberá indemnizarla con más de $16.000.000

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.
SMN

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6
Muy peligroso

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad video
Obra pública

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

Te Puede Interesar

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones
Imperdible

Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones

Cómo avanzan las obras en el Parque Quebrada de Zonda.
Espacio verde

Las obras en el Parque Quebrada de Zonda ya tienen un 70% de avance: qué hicieron y qué falta

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video
En Santa Lucía

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del Azul de Rawson
Historia

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del "Azul" de Rawson