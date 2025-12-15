Mató al volante en San Martín, buscó quedar en libertad, pero un juez lo denegó

Fabián Vega Olivera, el conductor acusado de tirarle encima el auto a un motociclista y provocarle la muerte, este lunes tuvo otra audiencia en su contra. Su defensa, la abogada María Filomena Noriega, buscó dejarlo en libertad, pero el juez de Impugnación Benedicto Correa no dio a lugar a la solicitud y ratificó la prisión preventiva de 3 meses que otorgó el juez de Garantías, Matías Parrón.

Exclusivo Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín

La letrada buscó la libertad para su cliente ya que no existe peligro de fuga porque Vega Olivera tiene trabajo estable y familia, por tal razón tiene arraigo. Además, es el sustento de la familia. Y como último, dijo que se han tomados varias pruebas cruciales en la causa y que estando en libertad no iba a interferir en la investigación.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 11.43.30

La fiscalía, representada por el fiscal del caso Nicolás Schiattino, no estuvo de acuerdo a la presentación de la letrada y le solicitó al magistrado que siga con prisión preventiva, ya que el delito por el que está siendo investigado es muy grave. Cabe destacar que está imputado por homicidio simple en perjuicio de Carlos Walter Quiroga y lesiones graves por Andrés Fabián Quiroga.

Finalmente, el representante del Tribunal de Impugnación resolvió ratificar la prisión preventiva, es decir que Vega Olivera seguirá preso hasta marzo próximo, si es que no se extiende la medida cautelar.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 11.43.31

El siniestro ocurrió el pasado 9 de noviembre en San Martín. Por lo relatado por la fiscalía; Fabián Vega Olivera (33) conduciendo su auto Suzuki salió en persecución con su auto persiguiendo a los motociclistas.

La misma se extendió por 8 kilómetros y en calles Rawson y Bahía Blanca ocurrió la tragedia. Con la pericia recabada hasta ahora, Vega Olivera le habría tirado el auto encima al motociclista, que salió expulsado y cayó violentamente contra el piso perdiendo la vida en el lugar.