lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Mató al volante en San Martín, buscó quedar en libertad, pero un juez lo denegó

El imputado es Fabián Vega Olivera, sujeto que está señalado de tirarle el auto encima a un motociclista. Él está ahora en la mira por homicidio simple y lesiones graves (por otra víctima) en concurso ideal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Fabián Vega Olivera, el conductor acusado de tirarle encima el auto a un motociclista y provocarle la muerte, este lunes tuvo otra audiencia en su contra. Su defensa, la abogada María Filomena Noriega, buscó dejarlo en libertad, pero el juez de Impugnación Benedicto Correa no dio a lugar a la solicitud y ratificó la prisión preventiva de 3 meses que otorgó el juez de Garantías, Matías Parrón.

Lee además
video e imagenes ineditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en san martin
Exclusivo

Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín
tentativa de femicidio en rivadavia: el sospechoso seguira en la carcel
UFI CAVIG

Tentativa de femicidio en Rivadavia: el sospechoso seguirá en la cárcel

La letrada buscó la libertad para su cliente ya que no existe peligro de fuga porque Vega Olivera tiene trabajo estable y familia, por tal razón tiene arraigo. Además, es el sustento de la familia. Y como último, dijo que se han tomados varias pruebas cruciales en la causa y que estando en libertad no iba a interferir en la investigación.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 11.43.30

La fiscalía, representada por el fiscal del caso Nicolás Schiattino, no estuvo de acuerdo a la presentación de la letrada y le solicitó al magistrado que siga con prisión preventiva, ya que el delito por el que está siendo investigado es muy grave. Cabe destacar que está imputado por homicidio simple en perjuicio de Carlos Walter Quiroga y lesiones graves por Andrés Fabián Quiroga.

Finalmente, el representante del Tribunal de Impugnación resolvió ratificar la prisión preventiva, es decir que Vega Olivera seguirá preso hasta marzo próximo, si es que no se extiende la medida cautelar.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 11.43.31

El siniestro ocurrió el pasado 9 de noviembre en San Martín. Por lo relatado por la fiscalía; Fabián Vega Olivera (33) conduciendo su auto Suzuki salió en persecución con su auto persiguiendo a los motociclistas.

La misma se extendió por 8 kilómetros y en calles Rawson y Bahía Blanca ocurrió la tragedia. Con la pericia recabada hasta ahora, Vega Olivera le habría tirado el auto encima al motociclista, que salió expulsado y cayó violentamente contra el piso perdiendo la vida en el lugar.

Temas
Seguí leyendo

Brutal ataque a tiros de los "Los Simpson" a un chimbero

El reconocido ladrón Miguel Ángel "Taza" Albornoz, otra vez a la cárcel a cumplir pena

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video

Quería comer un asado bien pituco: detenido por robar un vacío y shampoo de un súper en Capital

Un ladrón y su familia atacaron con palos, ladrillos y golpes de puño a la Policía, cuando intentaba detenerlo

Un ladrón atacó con una pistola a un comerciante en Galería Laprida

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el jubilado que provoco un choque en cadena y aplasto a un verdulero en pocito quedo libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Imagen ilustrativa
Increíble

Una pasajera se resbaló arriba de un colectivo y ahora la empresa deberá indemnizarla con más de $16.000.000

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.
SMN

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad video
Obra pública

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

Te Puede Interesar

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un buen nexo con Milei
Repercusiones

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un "buen nexo" con Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya están los resultados definitivos: quiénes ingresaron, los suplentes y los reprobados a los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ
Educación

Ya están los resultados definitivos: quiénes ingresaron, los suplentes y los reprobados a los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja
Minería y política

De pelear por el cobre a lograr un acuerdo llamativo:  La Rioja le abre las puertas a la empresa dueña de Josemaría

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos video
Tiempo en Chile

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos

Con las premisas de modernización tributaria y equilibrio fiscal, Gutiérrez presentó el Presupuesto 2026 de San Juan a diputados
Ley de leyes

Con las premisas de modernización tributaria y equilibrio fiscal, Gutiérrez presentó el Presupuesto 2026 de San Juan a diputados