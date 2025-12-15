Tentativa de femicidio en Rivadavia: el sospechoso seguirá en la cárcel

En octubre de 2024, Carlos Sosa, quedó imputado por tentativa de femicidio en perjuicio de su expareja . Acto de violencia de género ocurrido en Rivadavia. El caso tuvo mucha repercusión en la provincia, porque este hombre luego de su ataque contra la mujer, intentó quitarse la vida arrojándose en la Avenida Circunvalación. No logró hacerlo y quedó imputado por tentativa de femicidio.

Durante todo este tiempo, el principal sospechoso se encuentra con prisión preventiva por pedido de la fiscalía. Este lunes, su abogado defensor buscó que quedara en libertad, pero el juez de Impugnación Eduardo Raed la denegó; es decir que seguirá en el penal de Chimbas.

El hecho de violencia de género ocurrió en la madrugada del 4 de octubre. Sosa y su pareja estaban tomando bebidas en el fondo de la casa. En un momento, Sosa se puso a ver el celular y en la red TikTok ve un video de una pescadería donde trabaja la denunciante. En estas imágenes se ve a un hombre con un pantalón de jean, a lo que Sosa empezó a decir que era de él. Luego tuvo un ataque de celos y la mujer lo convenció de que no era el de él.

La situación se calmó y se fueron a acostar. Según la denuncia contada por la mujer, se estaba durmiendo y sintió que Sosa se levantó, creyó que había ido a tomar agua. Este regresó de inmediato con un cuchillo en la mano, se subió arriba de ella y le propinó al menos tres puntazos en el cuello y la cara.

Ella empezó a perder mucha sangre, se tapó y empezó a pedir ayuda. Su hija que estaba en la misma casa fue ayudarla y al ver la situación dijo: “Qué hiciste hijo de puta”. Ahí Sosa se habría escapado tirando el cuchillo tipo serrucho de cocina en el patio delantero.

La presunta damnificada salió atrás de él, pero se desvaneció en la puerta ya que habría perdido mucha sangre. A los pocos metros se encontraba la comisaría 28va y estos policías ayudaron a la mujer, seguidamente fue enviada al hospital.

Según lo planteado por fiscalía, el acusado después se arrojó de un puente de la Circunvalación creyendo que había matado a su pareja.

En el hospital pasó algo insólito

Es que tanto la denunciante como el presunto atacante estuvieron internados en la misma habitación del Hospital Rawson. Desde la fiscalía expresaron es que ambos llegaron en horarios separados y los médicos no creyeron que estos hechos estaban entrelazados.