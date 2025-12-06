sábado 6 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: esplendor, ocaso y resurrección en un camping de Rivadavia

Un predio que fue emblema de reuniones y festejos atraviesa otro periodo de silencio. Tras décadas de apogeo, abandono, resurgimiento y una nueva caída en desuso, el histórico camping de la mutual del Banco San Juan vuelve a quedar a la espera de su futuro. Fotos y video: Leandro Porcel.

Por David Cortez Vega
El histórico club, desde el cielo. Foto: Leandro Porcel.

El histórico club, desde el cielo. Foto: Leandro Porcel.

A metros de Avenida Libertador, más exactamente en calle Las Palmas, hay un predio que respira memoria. Un espacio de Rivadavia que alguna vez fue sinónimo de veranos interminables, risas de niños, mesas largas y noches que terminaban con música y olor a brasas. Hoy, el camping de la mutual del Banco San Juan permanece en silencio. El drone de Tiempo sobrevoló el lugar y reveló cómo luce hoy este rincón que conoció el esplendor, sufrió el ocaso, revivió… y volvió a caer en quietud.

Lee además
Los vagones en la Estación Angaco Sud, desde arriba. Foto: Leandro Porcel.
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los vagones en San Martín, de las bodegas al "cementerio"
El Matadero, desde arriba. Foto: Leandro Porcel.
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el Matadero capitalino y la incertidumbre por el pulmón verde

Durante décadas, este camping fue un punto de encuentro para cientos de sanjuaninos. En un tiempo donde las mutuales marcaban el pulso social, aquí se celebraban cumpleaños, casamientos, días de la primavera y cualquier excusa para estar juntos. La pileta rebalsaba de chicos, los quinchos vibraban en cada festejo y el predio se convertía en un pequeño refugio donde el mundo parecía más simple. Fue un espacio privilegiado, un escenario donde muchos guardan fotografías que hoy amarillean en álbumes familiares.

Embed - Lugares abandonados: esplendor, ocaso y resurrección en un camping de Rivadavia

El comienzo del final llegó en 1998. La quiebra de la mutual dejó al predio cerrado, silencioso, detenido. La maleza empezó a ganar terreno, los portones se oxidaron y el camping quedó atrapado en un limbo jurídico que se extendió por años. Expropiado y más tarde rematado, su destino parecía incierto hasta que, en 2005, un comprador anónimo tomó posesión del lugar. Pero ni siquiera ese movimiento logró devolverle la vida.

Hubo que esperar hasta 2023 para que el camping respirara nuevamente. El Club Deportivo Vortex desembarcó con proyectos, manos dispuestas y la intención de recuperar lo que quedaba del viejo esplendor. La pileta fue remodelada, las canchas revivieron con polvo nuevo y el predio volvió a escuchar pasos, voces y movimiento. Por un momento, pareció que la historia torcía al fin hacia la luz.

image

Pero el impulso duró poco. En mayo de este año, el club anunció su salida de la sede y el camping volvió a quedar vacío, como si una segunda sombra hubiera caído sobre él. Hoy, desde arriba, tanto la pileta como las canchas lucen en condiciones casi óptimas, casi listas para ser usadas. Sin embargo, el portón cerrado sirve de recordatorio irrefutable: este lugar, que supo tenerlo todo, aún espera a quien quiera escribir su próximo capítulo.

Temas
Seguí leyendo

Ischigualasto, pasado por agua: suspendieron la actividad por circuitos inundados

Cuatro años de la Red Tulum: de la resistencia al pulgar arriba de los sanjuaninos

Cómo empezar a usar Sube Digital en pocos pasos

Cuál es la mejor comida navideña: responden los sanjuaninos

Trabajó de noche en el cementerio de Angaco y contó su experiencia en un video

Más de 270 personas accedieron a testeos gratuitos en el Sunset VIH

Wenchy Moreno, primer médico con parálisis cerebral, llega a San Juan este domingo para dar una charla sobre discapacidad

Confirmaron cuándo se conocerán los resultados de los exámenes de ingreso a los institutos preuniversitarios de la UNSJ

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
A cuatro años de su puesta en marcha, los sanjuaninos opinaron sobre el funcionamiento de la Red Tulum. video
Videonota

Cuatro años de la Red Tulum: de la resistencia al pulgar arriba de los sanjuaninos

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Alex Masman, de la sonrisa de niño a las caras largas por terminar detenido.
Un habitué de los policiales

Quedó al borde de la muerte siendo niño, dejó a Rawson sin luz y fue detenido por el caos en la casona usurpada: la historia del "Ángel" Masman

Trabajó de noche en el cementerio de Angaco y contó su experiencia en un video
En las redes

Trabajó de noche en el cementerio de Angaco y contó su experiencia en un video

En la intersección de Avenida Benavidez y Bonduel avanza la etapa final de construcción del Centro Comercial Las Lajas, un shopping moderno que busca convertirse en el nuevo polo urbano de San Juan.  video
Espacio de marca

Cómo será el nuevo Centro Comercial Las Lajas, el nuevo shopping de San Juan: cuándo abrirá

Imagen ilustrativa.
Pudo ser una tragedia

Dos tucumanos fueron arrastrados por la creciente en Valle Fértil

Ocho años de cárcel para un hombre de Chimbas que violó en forma reiterada a su propia hija
Condena a un pervertido

Ocho años de cárcel para un hombre de Chimbas que violó en forma reiterada a su propia hija

Te Puede Interesar

Advirtió que querían robarse su moto, los siguió y los entregó con la Policía
En Capital

Advirtió que querían robarse su moto, los siguió y los entregó con la Policía

Por Redacción Tiempo de San Juan
El histórico club, desde el cielo. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: esplendor, ocaso y resurrección en un camping de Rivadavia

Confirman qué día y dónde jugará la Argentina los partidos de fase de grupos del Mundial 2026
Cronograma de FIFA

Confirman qué día y dónde jugará la Argentina los partidos de fase de grupos del Mundial 2026

Alex Masman, de la sonrisa de niño a las caras largas por terminar detenido.
Un habitué de los policiales

Quedó al borde de la muerte siendo niño, dejó a Rawson sin luz y fue detenido por el caos en la casona usurpada: la historia del "Ángel" Masman

Los lectores de patentes recién instalados en los pórticos de la Circunvalación actuarán dentro del sistema del Anillo Digital Nacional conectados al CISEM 911.
Lo que se viene

El "Gran Hermano" en San Juan, a la caza de vehículos robados: cómo funcionará el nuevo sistema de vigilancia que dará qué hablar