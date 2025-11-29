sábado 29 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los vagones en San Martín, de las bodegas al "cementerio"

Los viejos trenes usados por las bodegas sanjuaninas quedaron abandonados hace más de dos décadas, y hoy forman un “cementerio” oxidado junto a la vieja estación Angaco Sud. Fotos y video: Leandro Porcel.

Por David Cortez Vega
Los vagones en la Estación Angaco Sud, desde arriba. Foto: Leandro Porcel.

Los vagones en la Estación Angaco Sud, desde arriba. Foto: Leandro Porcel.

A metros de la esquina de calles Avellaneda y Colón, en un rincón de San Martín donde el viento todavía arrastra el olor tenue de la vid, se levanta un paisaje detenido entre la memoria y el abandono. Allí, entre rieles quietos y pastizales que avanzan sin permiso, los viejos vagones del ferrocarril aparecen oxidados, vencidos, convertidos casi en esculturas involuntarias del paso del tiempo. El drone de Tiempo sobrevoló la zona y reveló desde el aire la magnitud de este escenario que muchos ya conocen como el cementerio de trenes bodegueros.

Lee además
El Matadero, desde arriba. Foto: Leandro Porcel.
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el Matadero capitalino y la incertidumbre por el pulmón verde
El hotel, un encanto añejo de La Laja. Foto: Leandro Porcel.
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el paraíso termal de Albardón con mucha historia y un futuro en suspenso

Hubo un tiempo en que este lugar latía con otro ritmo. La estación Angaco Sud -nombre por el que se la conoció originalmente- era un punto clave de conexión para la producción del Este sanjuanino. Por sus vías pasaba el ferrocarril San Martín, uniendo las bodegas de la zona con distintos destinos comerciales, mientras el servicio de pasajeros acompañaba la vida cotidiana del departamento. Ese movimiento se sostuvo hasta los años ’90, cuando el tren dejó de transportar personas y las tareas quedaron abocadas casi por completo a la carga.

Embed - Lugares abandonados: el cementerio de vagones en San Martín

Pero la historia cambió su velocidad. Según relatan vecinos, hace más de veinte años que los vagones quedaron abandonados a un costado de la vía, expuestos al sol, al polvo y al inevitable deterioro. Entre los pastizales, se los ve cubiertos de óxido, con algunas escrituras aún visibles como un eco del pasado. A pocos metros se encuentra la estación, que durante bastante tiempo estuvo habitada por familias que ocuparon sus espacios deteriorados, sumando otra capa de vida -y olvido- a este rincón ferroviario.

image

Hoy, el presente convive con los restos del ayer. Los vagones reposan inmóviles, tensos entre el silencio y la intemperie, como si se resistieran a desaparecer del todo. El predio habita una pausa extraña: ni recuperado ni completamente olvidado, apenas custodiado por la maleza que crece sin freno y por el viento que atraviesa los viejos rieles.

En medio de la quietud del Este sanjuanino, estos trenes abandonados permanecen como un recordatorio silencioso. Son los restos de una época en la que el ferrocarril era motor, camino y promesa. Hoy, transformados en un cementerio de hierro y memoria, siguen contando una historia que San Martín no termina de soltar.

Temas
Seguí leyendo

Quién es "Gregorio26270", el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok

RedTulum prorroga la validez de credenciales y pases para personas con discapacidad

El arbolito de Navidad básico vs. el premium: cuánto sale armar cada uno en San Juan

Temporal en Valle Fértil: destruyó más de 50 postes y montan generadores para volver a dar luz

Obstetras de San Juan en alerta: fuertes comunicados a una semana de la sentencia a Daniela Saldívar

Orrego cerró "San Juan Emprende" con una fiesta de ideas, innovación y energía emprendedora

El Parque de Mayo se sigue transformando: se demuelen los viejos kioscos y sanitarios para construir dos modernos núcleos de servicio

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
no apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semaforos en solo 5 kilometros video
Recorrido en tiempo real

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros video
Recorrido en tiempo real

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros

Juan Manuel Jofré, el estafador condenado.
Embaucador preso

Un estafador que sigue cosechando condenas, ahora por dos fraudes por 17.000 dólares

Te Puede Interesar

Quién es Gregorio26270, el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok video
Historia

Quién es "Gregorio26270", el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok

Por Carla Acosta
El arbolito de Navidad básico vs. el premium: cuánto sale armar cada uno en San Juan video
Relevamiento

El arbolito de Navidad básico vs. el premium: cuánto sale armar cada uno en San Juan

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos
Ocurrió en la madrugada

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

RedTulum prorroga la validez de credenciales y pases para personas con discapacidad

Los vagones en la Estación Angaco Sud, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los vagones en San Martín, de las bodegas al "cementerio"