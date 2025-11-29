sábado 29 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El peor final

Murió el adolescente que movilizó a San Juan

El menor de 13 años falleció en las últimas horas. El caso estremeció a la provincia y el Jockey Club de Rugby lo despidió con un mensaje cargado de dolor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse este sábado la muerte del adolescente de 13 años que luchó por su vida durante varios días.

Lee además
orrego cerro san juan emprende con una fiesta de ideas, innovacion y energia emprendedora
Conexiones que transforman

Orrego cerró "San Juan Emprende" con una fiesta de ideas, innovación y energía emprendedora
ni en los peores momentos se supero: el dato preocupante sobre los alquileres en san juan y la otra campana con distinta version
Mercado inmobiliario

"Ni en los peores momentos se superó": el dato preocupante sobre los alquileres en San Juan y la otra campana con distinta versión

En las últimas horas, el fallecimiento del adolescente generó una ola de mensajes de tristeza en redes sociales. Entre ellos, se destacó el del Jockey Club de Rugby, institución a la que el menor pertenecía.

Desde el club lo despidieron con profundo dolor y enviaron fuerzas a su familia, recordándolo como un joven querido por sus compañeros y entrenadores.

image
Temas
Seguí leyendo

Megagrúas, gatos hidráulicos y patines: cómo fue el operativo nunca visto para instalar la máquina que cruzó el mar para la era solar sanjuanina

Sábado con inestabilidad y posibles tormentas en San Juan

Extienden el alerta por granizo y ráfagas de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Stefani, la niña de Pocito que se convirtió en la más lectora de San Juan: "Nunca me rindo"

Alarma por robos a los tour de compras a Chile: en San Juan hay preocupación y hasta suspendieron viajes

Las picantes definiciones del secretario de Hacienda de Milei sobre la relación con San Juan

La Olla: tras 30 años, el control de la histórica central hidroeléctrica vuelve a San Juan

En Chile afirman que hay un buen diálogo con San Juan por las veranadas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros video
Recorrido en tiempo real

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros

Criminalística. Imagen ilustrativa
Tragedia vial

Un motociclista se mató al chocar contra un pilar en Pocito

Te Puede Interesar

Quién es Gregorio26270, el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok video
Historia

Quién es "Gregorio26270", el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok

Por Carla Acosta
El arbolito de Navidad básico vs. el premium: cuánto sale armar cada uno en San Juan video
Relevamiento

El arbolito de Navidad básico vs. el premium: cuánto sale armar cada uno en San Juan

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos
Ocurrió en la madrugada

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

RedTulum prorroga la validez de credenciales y pases para personas con discapacidad

Los vagones en la Estación Angaco Sud, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los vagones en San Martín, de las bodegas al "cementerio"