Murió el adolescente que movilizó a San Juan

San Juan atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse este sábado la muerte del adolescente de 13 años que luchó por su vida durante varios días.
sábado 29 de noviembre 2025
El menor de 13 años falleció en las últimas horas. El caso estremeció a la provincia y el Jockey Club de Rugby lo despidió con un mensaje cargado de dolor.
En las últimas horas, el fallecimiento del adolescente generó una ola de mensajes de tristeza en redes sociales. Entre ellos, se destacó el del Jockey Club de Rugby, institución a la que el menor pertenecía.
Desde el club lo despidieron con profundo dolor y enviaron fuerzas a su familia, recordándolo como un joven querido por sus compañeros y entrenadores.