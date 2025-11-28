viernes 28 de noviembre 2025

Impacto

Alarma por robos a los tour de compras a Chile: en San Juan hay preocupación y hasta suspendieron viajes

La reciente emboscada a un micro proveniente de Mendoza reconfiguró el panorama del turismo de compras. En este contexto, algunos organizadores sanjuaninos frenaron sus salidas, en medio de una caída de la demanda. Otros referentes manifestaron como "complejo" el panorama para cruzar la cordillera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tour de compras chile san juan

El violento asalto a un colectivo mendocino que viajaba hacia Santiago de Chile volvió a encender la preocupación entre las empresas de tour de compras. En San Juan, la repercusión fue inmediata. Algunos referentes directamente suspendieron toda planificación para los próximos meses, mientras que otros analizan alternativas a la espera de un refuerzo en los controles del lado chileno.

En la provincia, algunos organizadores ya venían notando una baja en la demanda tras los incidentes ocurridos meses atrás, cuando un micro argentino había sido apedreado en Santiago en el partido entre Independiente y la U de Chile. El asalto de este jueves terminó de definir decisiones que venían madurando.

Algunos referentes sanjuaninos confirmaron a este diario que directamente descartaron organizar viajes para diciembre y enero. Aseguran que ni siquiera evaluarían un cruce si no existiera una garantía total de seguridad.

"Si no hay 100% de seguridad, no viajo", dijo Juan Torres, uno de los referentes. Incluso recibió numerosos pedidos de pasajeros habituales, pero respondió que no retomará la actividad "por varios meses".

Un grupo de organizadores reconoció que existe cierta desconfianza hacia la capacidad de respuesta de algunos organismos de seguridad chilenos, lo que terminó de inclinar la balanza.

Por otra parte, otro grupo continuó trabajando tras los incidentes futbolísticos, pero ahora ve esta situación como “más compleja”. Afirmaron que, si existe una emboscada organizada, “no hay forma de zafar”, aunque cree que con el tiempo habrá mayor presencia policial y que la actividad terminará reacomodándose porque es un circuito económico fuerte tanto para las agencias como para los pasajeros.

La conmoción en Mendoza

El hecho que disparó el alerta ocurrió este jueves, cuando 60 pasajeros y dos choferes fueron emboscados por una banda armada en la zona de Chacabuco. Los delincuentes -jóvenes extranjeros armados y encapuchados- redujeron a los conductores, subieron al colectivo y robaron celulares, dinero, documentación y mercadería valuada en $37 millones. El consulado argentino tuvo que intervenir para agilizar el regreso de las víctimas a Mendoza.

Aunque el empresario mendocino que organizó el viaje afirmó que se trató de un episodio “aislado”, lo cierto es que la escena tuvo un impacto inmediato en toda la región. Varias agencias mendocinas suspendieron los tours programados para este fin de semana y comenzaron a evaluar salidas en caravanas de tres o más colectivos, con el objetivo de reducir riesgos.

