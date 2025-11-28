viernes 28 de noviembre 2025

Preocupación

El violento robo a 60 pasajeros en Chile provocó la caída de varios tours de compra por miedo

Además del robo de documentos, algunas informaciones apuntan de que los ladrones se llevaron $37 millones en mercadería y otros elementos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Algunos tours de compras de Mendoza a Chile fueron cancelados tras el violento robo ocurrido el jueves.

Algunos tours de compras de Mendoza a Chile fueron cancelados tras el violento robo ocurrido el jueves.

Los 60 pasajeros y los dos choferes que fueron asaltados por una banda de venezolanos en Chile emprendieron este jueves el regreso a Mendoza, luego de que el consulado argentino gestionara su vuelta tras el robo de sus documentos. Así lo confirmó Franco Pivato, dueño de la empresa La Torre Viajes, que organizó el tour de compras.

Además, afirmó que a raíz de este hecho -que aseguró que es aislado- varios tours de compras de distintas empresas se han caído por el miedo que generó la situación. Por ello, adelantó que están organizándose para empezar a salir entre varios.

Los delincuentes robaron mercadería y pertenencias valuadas en $37 millones. "Fue un día muy engorroso desde que nos enteramos. Yo estaba en Mendoza y sabíamos poco, nos vinimos a Santiago a las corridas, con incertidumbre. Cuando llegué vi a los choferes y a los pasajeros y me tranquilicé un poco. Estuvo la Policía de Investigaciones y la Científica de Chile", relató el empresario en diálogo con Radio Nihuil.

"Justo viene la temporada alta y hoy han cancelado varios tours por este robo. La gente está preocupada", advirtió Pivato, quien adelantó que el sector está reorganizándose. "La situación va a tener que reorganizarse con todos los colegas. Se ha estado hablando de empezar a venir en grupos, entre tres tours de compras en la ruta para acompañarnos y darle tranquilidad a la gente", explicó.

El empresario también destacó la respuesta de las autoridades chilenas, que se acercaron "muy preocupadas" porque, según explicó, es la primera vez que sucede un hecho de esta magnitud contra turistas argentinos.

"No queremos que se genere miedo para no resentir el flujo de turistas mendocinos que van al país trasandino", señaló Pivato, en referencia al impacto económico que podría tener una caída del turismo de compras en la región.

Cómo fue el robo al tour de compras en Chile

El violento asalto ocurrió alrededor de las 7 de este jueves cuando el colectivo pasó un peaje de la zona de Chacabuco, en Chile.

Según señalaron las víctimas, un vehículo le habría hecho señas al chofer para avisarle que tenía una cubierta pinchada.

El conductor se detuvo en la banquina para ver qué pasaba y en ese momento los rodearon entre 4 o 5 vehículos. "Fueron muy violentos. Eran todos jóvenes colombianos y venezonalos que tenían armas de fuego", relató una de las víctimas a Radio Nihuil.

Dos choferes y otros 60 mendocinos viajaban en un tour de compras hacia Santiago de Chile y fueron emboscados por una banda de venezolanos

Uno de los choferes relató que los hombres estaban encapuchados y con armas de fuego. A él lo apuntaron a la cabeza y lo obligaron a sentarse en el asiento del conductor, mientras que a su compañero lo golpearon y lo sentaron al lado de él.

Le exigieron que abriera la puerta del medio y ahí subieron otras 8 personas aproximadamente quienes atacaron al resto de los mendocinos. "Mientras me apuntaban en la cabeza me dijeron que manejara y no pasara de los 40 o 50 km/h, hasta que hicieron que me detuviera de nuevo, sin hacer señas de luces ni balizas, nada".

Mientras, amenazaron a los 60 pasajeros a quienes bajo amenazas a punta de pistola, les exigieron sus pertenencias y les robaron celulares, dinero y documentos.

FUENTE: Diario Uno

