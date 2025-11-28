Confirmaron que el cuerpo hallado en el mar chileno es Alejandro, el sanjuanino de 17 años

Confirmaron que el cuerpo hallado este jueves flotando en el mar de La Serena, en Chile, correspondía al de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años que permanecía desaparecido.

En la mañana de este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, confirmó que el cuerpo que ayer jueves fue encontrado flotando en el mar en La Serena, en la región de Coquimbo, corresponde a Alejandro Cabrera Iturrieta, el adolescente sanjuanino de 17 años que fue arrastrado por las aguas de la playa Cuatro Esquinas.

El joven oriundo de San Juan pero que vivía con su familia en Chile desde hace un año, desapareció el pasado lunes 17 de noviembre sobre el mediodía. En aquel momento, él ingresó junto a cuatro familiares de entre 12 y 22 años al mar y la marea comenzó a arrastrarlos. Un hombre que pasaba por el lugar notó lo que estaba sucediendo e inició las tareas de rescate. Luego, recibió ayuda y el grupo pudo sacar del mar a cuatro de las personas que estaban en peligro. Sin embargo, Alejandro desapareció en medio del oleaje.

El pasado lunes, después de una intensa búsqueda, las autoridades chilenas decidieron poner fin al operativo, debido a que, aseguraron, ya no había chances de encontrar con vida al joven.

Sin embargo, mantuvieron un control sobre la zona de búsqueda, que arrojó resultados ayer jueves, cuando una embarcación de la Armada del vecino país encontró el cuerpo de una persona flotando en el sector de Cuatro Esquinas con Avenida del Mar. De inmediato, se iniciaron las pericias correspondientes y, finalmente, este viernes se determinó que, tal como se sospechaba, los restos pertenecían al sanjuanino.

"Personal de la Brigada de Homicidios de La Serena, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística regional, lograron establecer científicamente (...) la identidad del cuerpo encontrado por personal de la Armada en el sector de Cuatro Esquinas, el cual corresponde al adolescente argentino que desapareció en el mar mientras se bañaba con su familia", expuso el prefecto Jaime Lazo, jefe de la Prefectura Elqui, según señaló el medio chileno Meganoticias.

Al tiempo que agregó, "en un trabajo colaborativo junto con la Armada, nuestro servicio de seguridad de la región, logramos también, aparte del rescate del cuerpo, efectuar un trabajo científico técnico lo cual dio certeza respecto a su identidad".

Cabe recordar que, el pasado domingo, un día antes de la detención activa de la búsqueda, la familia de Alejandro se reunió en la playa junto a amigos y compañeros de su colegio para realizar una despedida simbólica. Allí encendieron velas y lanzaron flores al mar en un gesto íntimo de acompañamiento.