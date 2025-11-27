jueves 27 de noviembre 2025

En La Serena

Hallaron un cuerpo e investigan si se trata del joven sanjuanino arrastrado por el mar en Chile

Este jueves, una embarcación de la Armada encontró los restos de una persona flotando en el sector de Cuatro Esquinas con Avenida del Mar. Trabajan en su identificación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hallaron un cuerpo en el mar de La Serena, en Chile, e investigan si se trata de los restos de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años que fue arrastrado por las olas hace 10 días.

A 10 días desde la desaparición de Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven sanjuanino de 17 años que fue arrastrado por las olas en el mar chileno y desapareció, surgió una nueva noticia este jueves. Es que, por la mañana, una embarcación de la Armada encontró el cuerpo de una persona flotando en el sector de Cuatro Esquinas con Avenida del Mar e investigan si se trata de él.

Según indicaron medios del vecino país, el cuerpo ya fue retirado del agua y trasladado por personal naval. Ahora se espera que la Fiscalía realice las pericias necesarias para confirmar su identidad.

Cabe recordar que, el joven es oriundo de San Juan pero que vive con su familia en Chile desde hace un año, desapareció el pasado lunes 17 de noviembre sobre el mediodía. En aquel momento, él ingresó junto a cuatro familiares de entre 12 y 22 años al mar y la marea comenzó a arrastrarlos. Un hombre que pasaba por el lugar notó lo que estaba sucediendo e inició las tareas de rescate. Luego, recibió ayuda y el grupo pudo sacar del mar a cuatro de las personas que estaban en peligro. Sin embargo, Alejandro desapareció en medio del oleaje.

De inmediato personal de la Armada Chilena puso en marcha un importante operativo de búsqueda en la zona, del que participó personal municipal junto con Bomberos y también pescadores artesanales, tanto de La Serena como de Coquimbo.

image

Entre todos desarrollaron una búsqueda por aire con drones y en el interior del mar con redes. Sin embargo, el trabajo fue infructuoso. Como consecuencia, una semana después, el pasado lunes, las autoridades decidieron poner fin al operativo.

Un día antes, los familiares del joven, que permanecieron de modo permanente en la orilla del mar junto a los equipos que formaron parte del operativo, habían realizado un emotivo homenaje para Alejandro en la playa Cuatro Esquinas, que incluyó una suelta de globos blancos.

image

En las imágenes compartidas del momento se escucharon mensajes dedicados al joven como “Hasta que Dios nos reúna a todos, acá te recordamos, siempre, primo” y “No es un adiós, es un hasta pronto”.

Ahora, tras el hallazgo realizado, tanto la familia como las autoridades se mantienen expectantes para conocer el resultado de las pericias y saber si finalmente el cuerpo de Alejandro pudo ser encontrado.

