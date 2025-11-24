lunes 24 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sin esperanzas

Finalizó el operativo de búsqueda del sanjuanino Alejandro Cabrera en La Serena

Tras días de intenso trabajo, la Armada confirmó que la búsqueda formal de Alejandro Cabrera concluirá este lunes al mediodía, aunque mantendrán patrullajes aleatorios en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto Lautaro Carmona, El Día de Chile

Foto Lautaro Carmona, El Día de Chile

Hasta este lunes se mantuvo la intensa búsqueda del sanjuanino Alejandro Cabrera, el joven de 17 años, desaparecido en las aguas de la Avenida del Mar, en el sector de Cuatro Esquinas, La Serena.

Lee además
Productos de la agroindustria sanjuanina se venderán en Tierra del Fuego: un empresario sanjuanino abre un local minorista y mayorista a mediados de diciembre. (imagen generada con IA)
Inspirador

De Sarmiento a Ushuaia: la historia de un empresario sanjuanino exitoso que ahora se lleva los sabores de la provincia al fin del mundo
llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantia de trazabilidad
Hito sanitario

Llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantía de trazabilidad

La operación que se concentró en el área norte, en el sector de Punta Teatinos, basándose en estudios de corrientes marítimas, incluyó los esfuerzos de funcionarios de la Armada, Bomberos, equipos municipales de Coquimbo y La Serena, además de distintos voluntarios.

Con respecto a esto, el Capitán de Puerto Coquimbo, Daniel Sarzosa, dio a conocer que “hablamos con la familia y les explicamos que las tareas de búsqueda se mantendrán hasta el día de mañana (lunes) a mediodía”.

Pese a esto, el Capitán de Corbeta aseguró que la familia y seres queridos de Alejandro están tranquilos, ya que “ellos saben el trabajo que se ha realizado y que la esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida ya no es posible. Solamente podemos esperar que en alguno de nuestros patrullajes aleatorios podamos tener algún resultado positivo”.

“Ellos lo tomaron con altura de miras y entendieron la situación, agradeciendo enormemente todo lo que se ha realizado, a nosotros, a todo el personal especializado, a los diversos empresarios turísticos gastronómicos que nos han cooperado, a los pescadores artesanales de Peñuelas, la Corporación de Salvamento y Rescate de Coquimbo (COSAR), bomberos y todos quienes dedicarnos su esfuerzo a poder dar tranquilidad a la familia”, agregó.

El campamento de búsqueda ubicado en la intersección de la Avenida Cuatro Esquinas con la Avenida del Mar, se levantó durante la mañana de este domingo (séptimo día de búsqueda), sin embargo las labores de búsqueda acuáticas, terrestres y con drones, se mantuvieron hasta las 20:00 horas.

Sarzosa también señaló que “se desarmó el campamento que teníamos montado como puesto de mando, solamente por un tema de deficiencia en los recursos, pero el personal naval se mantiene efectuando sus tareas, contamos en este momento con la lancha de servicio general Coquimbo, que está efectuando tareas de buceo, con apoyo del grupo GERSA, que es el grupo especializado de rescate subacuático de bomberos de Antofagasta, revisando todos los socavones y lugares de interés que tenemos determinados”.

Además de esto, el capitán detalló que “el personal de la Municipalidad de La Serena, está efectuando patrullaje terrestre y de igual forma estamos con apoyo de gente voluntaria, nuestra moto acuática y nuestro bote de goma para mantener los esfuerzos”.

En apoyo a esto, Sarzosa recalcó “el trabajo que ha hecho el personal de la Municipalidad de La Serena, su asistente social y psicólogo, que le han dado contención en todo momento a las familias”.

Una 'velatón' para Alejandro

Hasta el domingo, los familiares y amigos de Alejandro no dieron declaraciones a la prensa, liberando un comunicado donde expresaron que “nos duele profundamente que en un momento como este, se nos esté hostigando con solicitudes de notas de prensa y entrevistas de los distintos medios de comunicación locales, internacionales y/o influencers”.

En la misiva también indicaron que “queremos dejar claro que no estamos dispuestos a conceder entrevistas, ni hacer declaraciones a los medios de comunicación en estos momentos, debido a que nuestro enfoque está en la búsqueda de nuestro familiar”.

Cabe destacar que al lugar llegaron familiares y amigos de Alejandro, quienes hicieron una velatón a modo de responso y agradecimiento por su búsqueda.

Búsqueda incansable

El equipó del diario El Día en terreno tuvo la oportunidad de conversar con uno de los voluntarios que sigue buscando a Alejandro. Se trata de Lukas Hernández, un muchacho de 19 años oriundo de Tongoy, quien es salvavidas y desde el miércoles recién pasado se encuentra buscando al joven argentino.

“Aunque no nos conocíamos, estoy buscando a este joven, con la motivación de que me gusta el mar, y porque quiero familiarizarme con esta playa, ya que trabajaré aquí”, dijo.

El salvavidas también afirmó que “planeo seguir buscándolo por las mías, durante el tiempo que sea necesario para encontrarlo”.

FUENTE: El Día de Chile

Temas
Seguí leyendo

Los rescatistas chilenos descartan encontrar con vida al sanjuanino Alejandro Cabrera

Metamorfosis en pleno centro sanjuanino: cómo avanza la reforma del edificio 9 de julio para convertirlo en tribunales

Mirá todas las mejoras que estrena el Paso de Agua Negra para una mejor experiencia de sanjuaninos y chilenos este verano

El talento sanjuanino brilló en los escenarios de la última noche de la Fiesta Nacional del Sol

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana

El chagas en San Juan y cuál es el departamento que está muy cerca de la interrupción de la transmisión

María Esther Robledo: la escritora sanjuanina que imprimió sus propios libros

Un reconocido influencer estadounidense pasó por la Provincia y terminó asombrado con el CASLEO y... ¡la siesta sanjuanina!

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los casamientos del ano: las influencers sanjuaninas que dieron el si y tiraron la casa por la ventana
Imágenes

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía
Dolor

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía

Robo, persecución de película y detención: el Duki sanjuanino y el cara de malo, al calabozo por robar en una casa
En Capital

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa

Un famoso periodista llegó a San Juan para la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería
En las redes

Un famoso periodista llegó a San Juan para la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería

La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal
Rivadavia

La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal

Captura de Google Maps del lugar donde fue encontrada la pareja.
En Córdoba

Horror: encontraron a una pareja muerta en un hotel alojamiento

Te Puede Interesar

La bomba del Central campeón y el pasillo del Pincha: el fútbol sanjuanino, entre un trofeo merecido a la banca a los jugadores de Estudiantes
Opiniones divididas

La bomba del Central campeón y el pasillo del Pincha: el fútbol sanjuanino, entre un "trofeo merecido" a la banca a los jugadores de Estudiantes

Por Redacción Tiempo de San Juan
El control fronterizo Juntas del Toro en el paso de Agua Negra, del lado chileno.
Temporada a full

Mirá todas las mejoras que estrena el Paso de Agua Negra para una mejor experiencia de sanjuaninos y chilenos este verano

La historia de la Villa Hipódromo, el club que en dos años levantó su cancha, se metió a la liga y peleará por su primera corona
Sentido de pertenencia

La historia de la Villa Hipódromo, el club que en dos años levantó su cancha, se metió a la liga y peleará por su primera corona

Abelino Cantos, uno de los grandes que pasó por la Fiesta Nacional del Sol.
Gran cierre

El talento sanjuanino brilló en los escenarios de la última noche de la Fiesta Nacional del Sol

Cómo avanza la lucha contra las vinchucas y el mal de Chagas en San Juan.
Salud

El chagas en San Juan y cuál es el departamento que está muy cerca de la interrupción de la transmisión