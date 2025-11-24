Finalizó el operativo de búsqueda del sanjuanino Alejandro Cabrera en La Serena

Hasta este lunes se mantuvo la intensa búsqueda del sanjuanino Alejandro Cabrera, el joven de 17 años, desaparecido en las aguas de la Avenida del Mar, en el sector de Cuatro Esquinas, La Serena.

Inspirador De Sarmiento a Ushuaia: la historia de un empresario sanjuanino exitoso que ahora se lleva los sabores de la provincia al fin del mundo

La operación que se concentró en el área norte, en el sector de Punta Teatinos, basándose en estudios de corrientes marítimas, incluyó los esfuerzos de funcionarios de la Armada, Bomberos, equipos municipales de Coquimbo y La Serena, además de distintos voluntarios.

Con respecto a esto, el Capitán de Puerto Coquimbo, Daniel Sarzosa, dio a conocer que “hablamos con la familia y les explicamos que las tareas de búsqueda se mantendrán hasta el día de mañana (lunes) a mediodía”.

Pese a esto, el Capitán de Corbeta aseguró que la familia y seres queridos de Alejandro están tranquilos, ya que “ellos saben el trabajo que se ha realizado y que la esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida ya no es posible. Solamente podemos esperar que en alguno de nuestros patrullajes aleatorios podamos tener algún resultado positivo”.

“Ellos lo tomaron con altura de miras y entendieron la situación, agradeciendo enormemente todo lo que se ha realizado, a nosotros, a todo el personal especializado, a los diversos empresarios turísticos gastronómicos que nos han cooperado, a los pescadores artesanales de Peñuelas, la Corporación de Salvamento y Rescate de Coquimbo (COSAR), bomberos y todos quienes dedicarnos su esfuerzo a poder dar tranquilidad a la familia”, agregó.

El campamento de búsqueda ubicado en la intersección de la Avenida Cuatro Esquinas con la Avenida del Mar, se levantó durante la mañana de este domingo (séptimo día de búsqueda), sin embargo las labores de búsqueda acuáticas, terrestres y con drones, se mantuvieron hasta las 20:00 horas.

Sarzosa también señaló que “se desarmó el campamento que teníamos montado como puesto de mando, solamente por un tema de deficiencia en los recursos, pero el personal naval se mantiene efectuando sus tareas, contamos en este momento con la lancha de servicio general Coquimbo, que está efectuando tareas de buceo, con apoyo del grupo GERSA, que es el grupo especializado de rescate subacuático de bomberos de Antofagasta, revisando todos los socavones y lugares de interés que tenemos determinados”.

Además de esto, el capitán detalló que “el personal de la Municipalidad de La Serena, está efectuando patrullaje terrestre y de igual forma estamos con apoyo de gente voluntaria, nuestra moto acuática y nuestro bote de goma para mantener los esfuerzos”.

En apoyo a esto, Sarzosa recalcó “el trabajo que ha hecho el personal de la Municipalidad de La Serena, su asistente social y psicólogo, que le han dado contención en todo momento a las familias”.

Una 'velatón' para Alejandro

Hasta el domingo, los familiares y amigos de Alejandro no dieron declaraciones a la prensa, liberando un comunicado donde expresaron que “nos duele profundamente que en un momento como este, se nos esté hostigando con solicitudes de notas de prensa y entrevistas de los distintos medios de comunicación locales, internacionales y/o influencers”.

En la misiva también indicaron que “queremos dejar claro que no estamos dispuestos a conceder entrevistas, ni hacer declaraciones a los medios de comunicación en estos momentos, debido a que nuestro enfoque está en la búsqueda de nuestro familiar”.

Cabe destacar que al lugar llegaron familiares y amigos de Alejandro, quienes hicieron una velatón a modo de responso y agradecimiento por su búsqueda.

Búsqueda incansable

El equipó del diario El Día en terreno tuvo la oportunidad de conversar con uno de los voluntarios que sigue buscando a Alejandro. Se trata de Lukas Hernández, un muchacho de 19 años oriundo de Tongoy, quien es salvavidas y desde el miércoles recién pasado se encuentra buscando al joven argentino.

“Aunque no nos conocíamos, estoy buscando a este joven, con la motivación de que me gusta el mar, y porque quiero familiarizarme con esta playa, ya que trabajaré aquí”, dijo.

El salvavidas también afirmó que “planeo seguir buscándolo por las mías, durante el tiempo que sea necesario para encontrarlo”.

FUENTE: El Día de Chile