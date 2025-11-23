Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía

La muerte de Thiago González , el niño de 7 años que falleció este sábado en un incendio que consumió su vivienda en Santa Lucía , generó consternación en la comunidad. Mientras Bomberos, la División Criminalística y la UFI de Delitos Especiales continúan con la investigación para determinar el origen del fuego, familiares, vecinos y allegados expresan su dolor por la pérdida.

Movida solidaria Piden ayuda para la familia de Thiago, el niño de 7 años que murió en un trágico incendio en Santa Lucía

En redes sociales, conocidos del niño publicaron mensajes de despedida. “Vuela alto, angelito”, escribió una allegada de la familia, reflejando el impacto que dejó la tragedia.

También hubo un mensaje desde la Asociación Autismo San Juan “Hoy todo nuestro corazón está con su familia, acompañándolos en este momento de inmenso sufrimiento. Pedimos a todos que se sumen en una oración por su alma”, dijeron.

La investigación por el incendio

Según confirmaron fuentes policiales y periciales, el incendio se inició en el sector del living de la vivienda y se propagó rápidamente. El padre y la hermana de Thiago lograron escapar por una ventana, mientras que el niño quedó atrapado en su habitación. Bomberos y personal médico constataron su fallecimiento al llegar al lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1992597225541878004&partner=&hide_thread=false Silencio y consternación total en Santa Lucía tras el incendio donde murió un niño de 7 años



El humo sigue saliendo entre las cenizas en el interior de la vivienda que fue arrasada por el incendio.



Lee la nota: https://t.co/Aqi4RbR1fd pic.twitter.com/SIrot0zP8e — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 23, 2025

La vivienda sufrió daños graves y la familia quedó prácticamente sin pertenencias. Por este motivo, vecinos organizaron una colecta para brindar apoyo, recibiendo donaciones de ropa, calzado y utensilios del hogar en la peluquería ubicada en Colón 625 Sur, entre General Paz e Yrigoyen. La responsable de la campaña es Maira Noemí González Mella, registrada en redes como Maira.mgaccesorios.

La fiscalía y los equipos de Bomberos y Criminalística continuaron este domingo con las pericias, cuyo objetivo es determinar las causas del incendio y cualquier factor que haya facilitado su propagación.