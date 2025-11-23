domingo 23 de noviembre 2025

Dolor

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía

El chico de 7 años quedó atrapado en su habitación y murió en el lugar, mientras su familia logró escapar. Los mensajes en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
thiago gonzalez mella incendio santa lucia (1)

La muerte de Thiago González, el niño de 7 años que falleció este sábado en un incendio que consumió su vivienda en Santa Lucía, generó consternación en la comunidad. Mientras Bomberos, la División Criminalística y la UFI de Delitos Especiales continúan con la investigación para determinar el origen del fuego, familiares, vecinos y allegados expresan su dolor por la pérdida.

En redes sociales, conocidos del niño publicaron mensajes de despedida. “Vuela alto, angelito”, escribió una allegada de la familia, reflejando el impacto que dejó la tragedia.

image

También hubo un mensaje desde la Asociación Autismo San Juan “Hoy todo nuestro corazón está con su familia, acompañándolos en este momento de inmenso sufrimiento. Pedimos a todos que se sumen en una oración por su alma”, dijeron.

image

La investigación por el incendio

Según confirmaron fuentes policiales y periciales, el incendio se inició en el sector del living de la vivienda y se propagó rápidamente. El padre y la hermana de Thiago lograron escapar por una ventana, mientras que el niño quedó atrapado en su habitación. Bomberos y personal médico constataron su fallecimiento al llegar al lugar.

La vivienda sufrió daños graves y la familia quedó prácticamente sin pertenencias. Por este motivo, vecinos organizaron una colecta para brindar apoyo, recibiendo donaciones de ropa, calzado y utensilios del hogar en la peluquería ubicada en Colón 625 Sur, entre General Paz e Yrigoyen. La responsable de la campaña es Maira Noemí González Mella, registrada en redes como Maira.mgaccesorios.

La fiscalía y los equipos de Bomberos y Criminalística continuaron este domingo con las pericias, cuyo objetivo es determinar las causas del incendio y cualquier factor que haya facilitado su propagación.

Dejá tu comentario

