Conmoción en Zonda por una mujer que encontraron sin vida: habría fallecido hace casi una semana

Una mujer fue encontrada sin vida durante la madrugada de este domingo en una vivienda del Barrio Obrero Municipal , en Zonda . La víctima fue identificada como Nancy Beatriz Aracena , cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

El hallazgo se produjo cerca de la 1, luego de que vecinos alertaran a la policía por un fuerte olor nauseabundo que provenía de la casa. Efectivos ingresaron al domicilio y dieron aviso a Policía Científica, que estableció que Aracena llevaba entre tres y seis días fallecida.

Según informaron fuentes judiciales, la mujer vivía sola y padecía enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión. Además, no mantenía vínculo cercano con su familia. Su hermana, Zulema Aracena, que reside a pocas casas, se acercó al lugar tras ser advertida por una vecina.

Las pericias descartaron indicios de criminalidad y confirmaron que se trató de una muerte por causas naturales.