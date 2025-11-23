domingo 23 de noviembre 2025

Barrio Obrero Municipal

Conmoción en Zonda por una mujer que encontraron sin vida: habría fallecido hace casi una semana

Vecinos alertaron a la policía por un fuerte olor que salía de la vivienda. Tras el ingreso, se constató que la mujer llevaba varios días fallecida y que su muerte se produjo por causas naturales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una mujer fue encontrada sin vida durante la madrugada de este domingo en una vivienda del Barrio Obrero Municipal, en Zonda. La víctima fue identificada como Nancy Beatriz Aracena, cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

El hallazgo se produjo cerca de la 1, luego de que vecinos alertaran a la policía por un fuerte olor nauseabundo que provenía de la casa. Efectivos ingresaron al domicilio y dieron aviso a Policía Científica, que estableció que Aracena llevaba entre tres y seis días fallecida.

Según informaron fuentes judiciales, la mujer vivía sola y padecía enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión. Además, no mantenía vínculo cercano con su familia. Su hermana, Zulema Aracena, que reside a pocas casas, se acercó al lugar tras ser advertida por una vecina.

Las pericias descartaron indicios de criminalidad y confirmaron que se trató de una muerte por causas naturales.

Temas
Imagen ilustrativa
Barrio Obrero Municipal

