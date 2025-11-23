domingo 23 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactantes imágenes

Silencio y consternación total en Santa Lucía tras el incendio donde murió un niño de 7 años

Durante la mañana de este domingo, persona de Bomberos y de la División Criminalística de la Policía de San Juan hicieron una nueva inspección en la vivienda donde ocurrió la tragedia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lo que dejó la tragedia en Santa Lucía. Imágenes Coco Porcel - Tiempo de San Juan

Lo que dejó la tragedia en Santa Lucía. Imágenes Coco Porcel - Tiempo de San Juan

WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.11.40
WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.11.44
WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.11.43 (1)
WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.11.43
WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.11.42 (2)
WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.11.42 (1)
WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.11.42
WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.11.41 (1)
WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.11.41
WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.11.40 (2)
Lee además
Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía
incendio tragico en santa lucia: identificaron al menor, de 7 anos, que perdio la vida
Lamentable suceso

Incendio trágico en Santa Lucía: identificaron al menor, de 7 años, que perdió la vida

Los lugareños fueron muy cautos con este medio, que estuvo presente en el lugar. Se limitaron a decir que todo ocurrió muy rápido. Una mujer explicó que escuchó unas explosiones y que, acto seguido, comenzó el incendio. Las llamas se propagaron de manera inmediata y, a pesar de que los Bomberos llegaron rápido, no pudieron detener el fuego para salvarle la vida a Thiago, que había quedado encerrado en el interior de la casa.

WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.11.43 (1)

Otros, entendiblemente, no quisieron decir nada al respecto y expresaron todavía estar en shock por tamaña tragedia.

Al mismo tiempo, Bomberos, Criminalística y miembros de la UFI Delitos Especiales trabajaron otra vez en la casa incendiada. Según fuentes allegadas, las pesquisas se quedaron sin luz natural el sábado y, para trabajar con más certeza, se retomaba la actividad en la mañana.

WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.11.44

El fin de esta pericia es establecer qué provocó el incendio. Todavía estaba bajo investigación qué o quién lo comenzó; por tal razón, los Bomberos fueron al lugar para peritar la zona y confirmar esta incógnita. Esta prueba es muy importante para la fiscalía, ya que el resultado será el que diga qué camino investigativo se debe tomar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1992597225541878004&partner=&hide_thread=false

El minuto a minuto de cómo se habrían dado los eventos este sábado

Con lo recabado por las autoridades, Thiago estaba en su habitación cuando las llamas comenzaron en el sector del living, mientras los otros habitantes descansaban en la siesta. El fuego avanzó con rapidez y el humo se propagó por toda la casa, lo que alertó a la familia. Intentaron escapar, pero la puerta principal no fue una opción: quedó bloqueada por el fuego, por lo que padre e hija tuvieron que salir por una ventana. El padre, en un acto desesperado, intentó regresar para rescatar a Thiago, pero no pudo volver a ingresar debido a la intensidad de las llamas.

WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.11.41

Solo él y su hija lograron ponerse a salvo; el pequeño quedó atrapado en su habitación y no pudo ser rescatado. Posteriormente, al llegar los bomberos y personal médico, se constató que Thiago había fallecido.

Temas
Seguí leyendo

El "Clyde" infiel: robó con su compañera en un asentamiento de Santa Lucía, escapó en soledad y a ella la atraparon

Crimen de Milagros en Santa Lucía: la familia marchó pidiendo la perpetua para el acusado

Llamaron a una abuela para "advertirle" por una estafa y eran embaucadores que le sacaron $11.000.000

El raid delictivo de los delincuentes que robaron un auto en Rivadavia y terminaron en Santa Lucía

Tres detenidos por el robo de una bici: la víctima los descubrió porque la pusieron en venta en Facebook

Robó una bicicleta valuada en $800.000 en Santa Lucía y, por las cámaras, cayó detenido

Piden ayuda para la familia de Thiago, el niño de 7 años que murió en un trágico incendio en Santa Lucía

Rawson: denuncias, agresiones y un incendio devastaron la vivienda y el taller de un hombre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal cespedes
Investigación

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes
Investigación

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

A la izquierda, el único acusado de esta brutal golpiza. A la derecha, imágenes de la tomografía que le hicieron a la víctima donde muestra claramente las fracturas en su cráneo.
Terrible

Sarmiento: sigue grave el hombre agredido por su sobrino, tras descubrir un romance con su pareja

Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Encontraron muerta a una mujer en el canal Céspedes
Este sábado

Encontraron muerta a una mujer en el canal Céspedes

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas
Comisaría 17

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas

Te Puede Interesar

Pijama Party cierra la última noche de la Fiesta Nacional del Sol
Cuarto día

Pijama Party cierra la última noche de la Fiesta Nacional del Sol

Por Redacción Tiempo de San Juan
Piden ayuda para la familia de Thiago, el niño de 7 años que murió en un trágico incendio en Santa Lucía
Movida solidaria

Piden ayuda para la familia de Thiago, el niño de 7 años que murió en un trágico incendio en Santa Lucía

Los comercios deben detallar en los tickets el IVA que se paga. Ahora, la Nación quiere achicar y dividir el IVA.
Alto costo

La reforma tributaria que busca la Nación: el IVA, el cheque y cómo impactaría en San Juan

Rawson: denuncias, agresiones y un incendio devastaron la vivienda y el taller de un hombre
Este domingo

Rawson: denuncias, agresiones y un incendio devastaron la vivienda y el taller de un hombre

Lo que dejó la tragedia en Santa Lucía. Imágenes Coco Porcel - Tiempo de San Juan
Impactantes imágenes

Silencio y consternación total en Santa Lucía tras el incendio donde murió un niño de 7 años