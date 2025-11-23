La consternación en Santa Lucía es total. Nadie puede creer lo que sucedió este sábado a la tarde, donde lamentablemente Thiago, d e 7 años, perdió la vida tras un incendio ocurrido en su vivienda. El shock sigue presente en el vecindario y, en silencio, miraron la nueva pericia que estaban realizando Bomberos y la División Criminalística en la vivienda donde el niño perdió la vida.

Los lugareños fueron muy cautos con este medio, que estuvo presente en el lugar. Se limitaron a decir que todo ocurrió muy rápido. Una mujer explicó que escuchó unas explosiones y que, acto seguido, comenzó el incendio. Las llamas se propagaron de manera inmediata y, a pesar de que los Bomberos llegaron rápido, no pudieron detener el fuego para salvarle la vida a Thiago, que había quedado encerrado en el interior de la casa.

WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.11.43 (1)

Otros, entendiblemente, no quisieron decir nada al respecto y expresaron todavía estar en shock por tamaña tragedia.

Al mismo tiempo, Bomberos, Criminalística y miembros de la UFI Delitos Especiales trabajaron otra vez en la casa incendiada. Según fuentes allegadas, las pesquisas se quedaron sin luz natural el sábado y, para trabajar con más certeza, se retomaba la actividad en la mañana.

WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.11.44

El fin de esta pericia es establecer qué provocó el incendio. Todavía estaba bajo investigación qué o quién lo comenzó; por tal razón, los Bomberos fueron al lugar para peritar la zona y confirmar esta incógnita. Esta prueba es muy importante para la fiscalía, ya que el resultado será el que diga qué camino investigativo se debe tomar.

Silencio y consternación total en Santa Lucía tras el incendio donde murió un niño de 7 años



El humo sigue saliendo entre las cenizas en el interior de la vivienda que fue arrasada por el incendio.



— Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 23, 2025

El minuto a minuto de cómo se habrían dado los eventos este sábado

Con lo recabado por las autoridades, Thiago estaba en su habitación cuando las llamas comenzaron en el sector del living, mientras los otros habitantes descansaban en la siesta. El fuego avanzó con rapidez y el humo se propagó por toda la casa, lo que alertó a la familia. Intentaron escapar, pero la puerta principal no fue una opción: quedó bloqueada por el fuego, por lo que padre e hija tuvieron que salir por una ventana. El padre, en un acto desesperado, intentó regresar para rescatar a Thiago, pero no pudo volver a ingresar debido a la intensidad de las llamas.

WhatsApp Image 2025-11-23 at 10.11.41

Solo él y su hija lograron ponerse a salvo; el pequeño quedó atrapado en su habitación y no pudo ser rescatado. Posteriormente, al llegar los bomberos y personal médico, se constató que Thiago había fallecido.