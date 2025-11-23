domingo 23 de noviembre 2025

Policiales

Jáchal: intentó ayudar a empujar un utilitario y terminó aplastado por un carro

El hombre perdió el equilibrio durante la maniobra y fue atropellado accidentalmente por un carro que arrastraba el mismo vehículo. Fue trasladado al hospital departamental

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Radio Norte.

Foto: Radio Norte.

Sábado accidentado en el centro jachallero. Un hombre de unos 70 años resultó herido mientras intentaba colaborar con el conductor de un utilitario que había quedado detenido sobre calle Sarmiento, a pocos metros de la intersección con calle San Juan.

El vecino, identificado por su apellido Gómez, se acercó al vehículo averiado con la intención de ayudar a empujarlo luego de que este se detuviera en plena vía pública debido a un desperfecto mecánico. En pleno acto solidario, Gómez comenzó a hacer fuerza junto al conductor para intentar mover el utilitario. Sin embargo, la escena tomó un giro inesperado.

En medio del esfuerzo, el hombre perdió la estabilidad, cayó sobre el asfalto y fue arrollado accidentalmente por un carro que era tirado por el propio utilitario que estaban intentando desplazar. El impacto le produjo un fuerte dolor en la zona de la cadera, lo que generó inmediata reacción de los que estaban en el lugar.

Rápidamente, los vecinos llamaron al personal de emergencia y Gómez tuvo que ser trasladado al hospital departamental para una mayor atención, ya que presentaba dificultades para moverse a causa del golpe.

Temas
