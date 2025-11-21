viernes 21 de noviembre 2025

Comisaría 18°

Un hombre fue aplastado por un tractor y terminó con heridas muy graves en el Hospital Rawson

Ocurrió este viernes en La Puntilla. Fue asistido por Bomberos y trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece internado en estado crítico.

Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de entre 60 y 65 años resultó gravemente herido este viernes luego de un dramático accidente ocurrido en la zona de La Puntilla, en Albardón. Según confirmaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan, la víctima -identificada como Daniel Blanco, domiciliado en calle Tucumán y Nacional- terminó con politraumatismos severos y permanece internado en el Hospital Rawson.

El hecho ocurrió cuando, por razones que aún se investigan, el tractor que manejaba se desestabilizó y una de sus ruedas pasó por encima de su cuerpo. El impacto le provocó lesiones graves en el tórax, abdomen y pelvis, dejándolo en estado crítico.

image

Personal de Bomberos llegó rápidamente hasta el lugar y asistió al herido. Entre ellos se encontraba el cabo Gabriel Cortez, quien brindó las primeras maniobras hasta la llegada del Servicio de Emergencias 107. Los equipos médicos lograron estabilizarlo y trasladarlo consciente, aunque con heridas graves, a bordo de la ambulancia interno 111.

El operativo estuvo a cargo del médico Javier Olmos, quien dispuso su urgente derivación al Hospital Rawson. Allí, Blanco quedó internado en observación bajo atención especializada debido a la gravedad de los politraumatismos. Las autoridades continúan trabajando para determinar cómo se produjo el accidente.

Personal de la Comisaría 18ª intervino en el caso.

