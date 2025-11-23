Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas

Una mujer de 28 años fue detenida en Chimbas luego de ser señalada como la autora del robo de dos ventanas de aluminio en el Barrio Monseñor Báez Laspiur.
La joven de 28 años fue aprehendida en el Barrio Báez Laspiur y la Policía logró recuperar las dos ventanas de aluminio sustraídas.
El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Profesor Mercedes Gallardo Valdez, donde un hombre de 42 años denunció que le habían sustraído dos ventanas blancas de 1,20 metros de alto por 0,45 de ancho.
Personal de la Comisaría 17° actuó rápidamente y logró identificar a la sospechosa como Florencia Anabel Andrada, quien quedó aprehendida en el lugar. Las ventanas fueron recuperadas y entregadas por disposición del fiscal de turno, el Dr. Quiroga.
Andrada fue puesta a disposición de la UFI Flagrancia, donde continuará el proceso legal correspondiente.