viernes 14 de noviembre 2025

Santa Lucía

Tres detenidos por el robo de una bici: la víctima los descubrió porque la pusieron en venta en Facebook

Los sujetos cayeron este jueves, tras un operativo conjunto desarrollado entre varias unidades policiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La bicicleta que fue recuperada y por la que tres hombres quedaron detenidos.

Este jueves, la Policía de San Juan recuperó una bicicleta rodado 28, modelo sport, y detuvo a tres hombres en Santa Lucía por su presunta participación en el robo del rodado. El operativo se concretó luego de que la víctima, un hombre que había denunciado el hurto, reconociera su propia bicicleta en una publicación de Facebook donde se ofrecía a la venta.

Según informaron fuentes policiales, los detenidos fueron identificados como Rubén Ortiz Fernández, de 25 años; Alejo Alfredo, de 23; y Walter Ortiz. Todos fueron aprehendidos un procedimiento coordinado entre distintas unidades policiales, que actuaron a partir de la investigación iniciada tras la denuncia del damnificado.

Durante el operativo también se secuestró un automóvil Volkswagen 1500, que habría sido utilizado para trasladar la bicicleta al momento del hecho.

Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, donde se continuará la investigación para determinar su grado de responsabilidad y si están vinculados a otros hechos similares.

