La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Veinte años de cárcel. Esa es la pena que podría recibir el hombre acusado de asaltar y prácticamente ejecutar al empresario Emanuel Rodríguez cuando éste se hallaba de rodillas, ataque que lo dejó cuadripléjico. Así lo expresó la fiscalía que investigó el violento atraco ocurrido el 21 de mayo pasado y que ahora solicita la audiencia de control de acusación para pedir formalmente el juicio contra este sujeto y sus cuatro presuntos cómplices.

El pedido fue elevado el viernes último por la fiscal Claudia Salica y el fiscal Cristian Catalano, de la UFI Delitos contra la Propiedad, al dar por concluida la causa iniciada en mayo pasado a raíz del violento atraco cometido en el interior del barrio privado San Juan de los Olivos. En el requerimiento formal detallaron la participación de cinco imputados, todos actualmente con prisión preventiva.

image Emanuel Rodríguez en otros tiempos.

Ellos son Sebastián Aguirre, de 36 años y conocido como “Seba”; Pablo Ezequiel Pérez, de 33 años y agendado como “Román”; Braian Ezequiel Álvarez Cuello, de 24 años y apodado “Batería Baja”; Enzo Alfredo Pérez, de 34 años; y Franco Alfredo Monteleone, de 33 años. Los tres primeros están acusados de ejecutar el asalto y los otros dos de intervenir posteriormente para colaborar en la fuga y el ocultamiento de la camioneta utilizada en el golpe.

Según la reconstrucción realizada por los policías de la brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad, la madrugada del 21 de mayo de 2025, poco después de las 03.17, los asaltantes llegaron al Lote 58 del barrio San Juan de Los Olivos a bordo de una Renault Kangoo y merodearon el área durante algunos minutos. A las 03.28 cortaron el cerco perimetral de alambre y media sombra e ingresaron por un ventanal del comedor, armados y en plena coordinación.

image

Allí sorprendieron a Rodríguez, lo redujeron con golpes y lo obligaron a arrodillarse. Fue en ese momento, mientras no ofrecía resistencia, cuando Sebastián Aguirre le efectuó un disparo a quemarropa que impactó en el costado izquierdo del cuello, atravesó la vértebra C6 y salió por la zona del omóplato derecho, con una lesión que le provocó cuadriplejia, según la acusación fiscal. Al mismo tiempo Pablo Pérez y Álvarez Cuello golpearon en la cabeza a la esposa del empresario, Cecilia Weidmann. Los delincuentes se apoderaron de apenas 15.000 pesos que estaban sobre la mesa del comedor y escaparon en la misma Kangoo.

La investigación avanzó con rapidez gracias a un conjunto de pruebas que recolectaron los policías de la UFI, que terminaron siendo contundentes. Las cámaras internas de la vivienda registraron el ingreso de los tres sujetos a las 03.25 y también el momento en que se produce la detonación. Los registros externos del barrio mostraron la Kangoo llegando y alejándose de la escena. A esto se sumaron las pericias médicas que acreditaron las lesiones de Rodríguez y de Weidmann, y los allanamientos posteriores donde se secuestraron ropa, calzado, teléfonos y la camioneta utilizada en el asalto. Esta última fue hallada cuando intentaban ocultarla en la Distribuidora Cabot.

image Una de las audiencias en Tribunales

Otras evidencias de peso fueron los mensajes de WhatsApp extraídos de los celulares de los acusados. Entre Aguirre y “Batería Baja” hubo comunicaciones directas minutos antes del ataque. A las 02.23 Álvarez Cuello le escribió “Román” y Aguirre respondió “Avise cuando estén los demás ahí. Ahí voy”.

Después del atraco continuaron los intercambios y uno de ellos dijo “Para mí estamos tranquilos. Nos comimos a uno, pero con eso que está vivo el hijo de puta ya está”. En otro chat Aguirre le confesó a su pareja “Yo anoche casi le he metido un tiro en la cabeza a un hombre. Casi mato una persona anoche. Barrio Los Olivos”. También quedó expuesto el pedido de ayuda a Enzo Pérez cuando Aguirre afirmó que había “salido mal un trabajo” y que “necesitaba guardar la camioneta”.

image El equipo de la UFI Delitos contra la propiedad. Los fiscales Miguel Gay, Cristian Catalano y Claudia Salica.

En base a toda esa prueba la fiscalía definió la responsabilidad penal de cada uno. Aguirre, Pérez y Álvarez Cuello están señalados como autores materialmente responsables del delito de robo triplemente agravado por las lesiones gravísimas causadas a Rodríguez, por el uso de arma de fuego y por actuar en poblado y en banda. Para ellos la fiscalía solicitará penas diferenciadas. Para Aguirre el pedido será de 20 años de prisión, dado que fue quien efectuó el disparo, y para Pablo Pérez y “Batería Baja” Álvarez Cuello de 17 años.

En cuanto a Enzo Pérez, está acusado como partícipe secundario del mismo delito y enfrentará un pedido de 8 años de prisión. En el caso de Franco Monteleone, la imputación es por encubrimiento agravado por haber intentado ocultar la Kangoo utilizada en el asalto y puede recibir una pena de 5 años de prisión, según la pretensión de la fiscalía.

Con este planteo la causa ingresa en la etapa final del proceso por el brutal ataque ocurrido en Los Olivos, un hecho planificado en el que los delincuentes se llevaron apenas 15.000 pesos y dejaron cuadripléjico al empresario Emanuel Rodríguez. La audiencia de control de acusación será el paso previo para que los cinco imputados enfrenten un juicio por uno de los episodios más graves registrados este año en Rawson.