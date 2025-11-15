Incendio en 9 de Julio: también detectaron un robo en el lugar y hay muchas dudas

La situación en la que encontró la vivienda la dueña de la finca, tras haber sido alertada por el incendio del galpón.

El incendio ocurrido pasado el mediodía de este sábado en un galpón perteneciente a una finca de 9 de Julio generó nuevas dudas con el correr de las horas. Es que, luego de que los bomberos sofocaran las llamas y determinaran pérdidas totales en esa estructura, la dueña del lugar denunció que había detectado que le habían robado pertenencias de la casa ubicada al lado. Ahora, la Policía investiga qué sucedió realmente.

Todo comenzó cuando el incendio de importante magnitud en el interior del galpón que contenía mangueras y tanques de combustible, ubicado sobre calle Florida y Videla, demando el trabajo de dos dotaciones (una del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Caucete y otra del cuartel central de Bomberos de la Policía), para combatir las llamas. Más allá de eso, en el depósito, de aproximadamente 3,50 metros de ancho por 5 metros de largo, las pérdidas fueron totales.

Horas después del siniestro, mientras se investigaba la causa que había provocado el inicio del fuego, fue que las hipótesis sobre lo que realmente había sucedido en el lugar dieron un vuelco. Alrededor de las 16:15, la propietaria de la finca “Paño” en la que se produjeron los hechos, se presentó en la comisaría para radicar una denuncia. Según informó, se enteró del incendio por medio del encargado del lugar, de apellido Antúnez.

Y a eso sumó que, cuando llegó a la finca a ver qué había sucedido, notó que la puerta de ingreso a la casa quinta estaba violentada. En el interior observó daños en los muebles, aires acondicionados descolgados y constató el faltante de varios elementos: una bomba de agua, una máquina de cortar pasto y un monitor de 20 pulgadas.

Además, en una de las habitaciones encontraron un colchón parcialmente quemado y un preservativo aparentemente utilizado, lo que incrementó aún más las sospechas sobre lo ocurrido. La propietaria informó que el domicilio cuenta con cámaras de seguridad, pero estas no graban, por lo que no existe registro en video de lo sucedido. Como consecuencia, el personal policial realizó un rastrillaje en el lugar en busca de indicios.

Las actuaciones quedaron bajo las directivas del Ayudante Fiscal en turno, Dr. Martín Morando, quien ordenó recibir la denuncia a la propietaria, realizar actas de inspección ocular, elaborar un croquis ilustrativo, relevar cámaras privadas y públicas, tomar entrevistas, solicitar un informe técnico de Bomberos con fotografías de los daños y requerir la presencia de Criminalística para el levantamiento de huellas.

El legajo fue remitido a la UFI Delitos contra la Propiedad, cuyo titular, el Dr. Carlos Ortis, se trasladó al lugar para supervisar el proceso investigativo.

Las autoridades buscan determinar si el incendio fue accidental o intencional y esclarecer si el robo ocurrió antes, durante o después del siniestro. Mientras tanto, la combinación de daños, faltantes y la violación del inmueble mantiene abiertas múltiples hipótesis sobre lo que realmente pasó en la finca de 9 de Julio.