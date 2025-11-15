Se incendió un galpón en 9 de Julio y las pérdidas fueron totales

Un galpón se incendio en 9 de Julio y las pérdidas fueron totales. (Foto: Bomberos Voluntarios de Caucete)
Durante la jornada de este sábado, se produjo un incendio de importante magnitud en 9 de Julio.Ocurrió en el interior de un galpón que contenía mangueras y tanques de combustible. Dos dotaciones de Bomberos trabajaron arduamente en el lugar. Sin embargo, debido a la inflamabilidad del material, las pérdidas fueron totales.
El siniestro ocurrió pasado el mediodía en una construcción ubicada sobre calle Florida, en el departamento 9 de Julio. Así lo informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Caucete, que intervino junto al personal del cuartel central de Bomberos de la Policía de San Juan.
De acuerdo a los datos brindados, se trataba de un galpón de aproximadamente 3,50 metros de ancho por 5 metros de largo, utilizado como depósito de mangueras plásticas y tanques de combustible, elementos que contribuyeron a la rápida propagación de las llamas. Cuando las dotaciones arribaron, el fuego ya se desarrollaba de forma generalizada.
Tras horas de trabajo intenso, los bomberos lograron sofocar el incendio y posteriormente realizaron tareas de remoción y enfriamiento del material para evitar una posible reignición.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas. En tanto, continúan las pericias para determinar el valor total de las pérdidas y establecer las causas que originaron el fuego.