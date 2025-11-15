Se incendió un galpón en 9 de Julio y las pérdidas fueron totales

Un galpón se incendio en 9 de Julio y las pérdidas fueron totales. (Foto: Bomberos Voluntarios de Caucete)

Durante la jornada de este sábado, se produjo un incendio de importante magnitud en 9 de Julio. Ocurrió en el interior de un galpón que contenía mangueras y tanques de combustible. Dos dotaciones de Bomberos trabajaron arduamente en el lugar. Sin embargo, debido a la inflamabilidad del material, las pérdidas fueron totales.

Peligro ambiental Preocupación por una oscura columna de humo que se vio desde distintas zonas del Gran San Juan

El siniestro ocurrió pasado el mediodía en una construcción ubicada sobre calle Florida, en el departamento 9 de Julio. Así lo informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Caucete, que intervino junto al personal del cuartel central de Bomberos de la Policía de San Juan.

image

De acuerdo a los datos brindados, se trataba de un galpón de aproximadamente 3,50 metros de ancho por 5 metros de largo, utilizado como depósito de mangueras plásticas y tanques de combustible, elementos que contribuyeron a la rápida propagación de las llamas. Cuando las dotaciones arribaron, el fuego ya se desarrollaba de forma generalizada.

image

Tras horas de trabajo intenso, los bomberos lograron sofocar el incendio y posteriormente realizaron tareas de remoción y enfriamiento del material para evitar una posible reignición.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas. En tanto, continúan las pericias para determinar el valor total de las pérdidas y establecer las causas que originaron el fuego.