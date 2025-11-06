jueves 6 de noviembre 2025

Tragedia

Un edificio de 10 pisos se incendió en Palermo y dejó una mujer muerta y cinco heridos

El fuego comenzó durante la madrugada de este jueves en un departamento y el humo se extendió rápidamente. La víctima fatal tenía 68 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una mujer de 68 años falleció en el incendio ocurrido en un edificio de Palermo durante la madrugada de este jueves. (Foto: Infobae)

Durante la madrugada de este jueves se desató un trágico incendio en un edificio de 10 pisos ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente en Palermo, obligando al desarrollo de un importante operativo por parte de Bomberos y la Policía. Como consecuencia del hecho, falleció una mujer y otras cinco personas debieron ser asistidas por inhalación de humo.

Según indicaron medios nacionales, el fuego se desató en un departamento ubicado en Scalabrini Ortiz 2342, entre las calles Güemes y Charcas, generando un importante despliegue de equipos de emergencia que desarrollaron el operativo que incluyó el trabajo de cinco dotaciones de Bomberos y la utilización de equipos especiales para el control de las llamas, que afectaron principalmente los pisos bajos del edificio.

Las llamas se originaron en las primeras horas de la madrugada y el humo se propagó rápidamente por el edificio, alertando a los vecinos y provocando una inmediata respuesta de los servicios de emergencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PeriodismoMovi3/status/1986282725314060633&partner=&hide_thread=false

Personal de Bomberos de la Ciudad trabajó intensamente durante más de una hora para controlar el incendio. Simultáneamente, cinco ambulancias del SAME y una unidad de triage asistieron a los afectados.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer de 68 años a causa del siniestro. Otras cinco personas, que habían inhalado humo, recibieron atención médica en el lugar.

A primera hora de la mañana, la Policía Científica se encontraba trabajando en la escena para determinar las causas que originaron el fuego.

Fuente: NA / Infobae

