sábado 15 de noviembre 2025

Actualización

Devastación total: así quedaron las empresas arrasadas por el mega incendio en Ezeiza

El intendente Gastón Granados confirmó que cerca de diez industrias fueron arrasadas por el fuego. No hay heridos graves y todas las personas atendidas por inhalación de humo fueron dadas de alta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, brindó este sábado un panorama actualizado sobre el devastador incendio que afectó a un parque industrial del municipio, asegurando que el fuego está “controlado”, aunque los equipos de emergencia siguen trabajando para extinguir por completo los últimos focos.

Según precisó, el siniestro afectó a cerca de diez industrias, provocando pérdidas totales en la mayoría de ellas.

“Estamos contabilizando casi diez empresas afectadas. No ha quedado prácticamente nada”, lamentó el jefe comunal en diálogo con Radio Rivadavia.

Sin heridos graves y todos los atendidos fueron dados de alta

Granados confirmó que no hay heridos de gravedad y que ninguna persona permanece internada en el Hospital de Ezeiza.

La Agencia Noticias Argentinas informó que las 12 personas que ingresaron al centro de salud fueron dadas de alta, la mayoría por problemas respiratorios derivados de la inhalación de monóxido de carbono, generado por la combustión de neumáticos en una de las fábricas.

Algunos afectados fueron derivados a otras clínicas como medida preventiva, pero ninguno presentó lesiones de riesgo.

Un operativo masivo de Bomberos y Seguridad contuvo el avance del fuego

“Hubo una importante cantidad de dotaciones de bomberos de toda la provincia y mucha presencia del Ministerio de Seguridad. Gracias a ese trabajo, pudimos controlar el siniestro”.

Pese al avance del operativo, continúa una intensa labor para eliminar por completo los focos que siguen activos:“Ahora nos queda por delante terminar de apagar el fuego”, señaló Granados.

El humo no representa riesgo para la población y reabrieron la autopista

Consultado por el impacto ambiental, Granados informó que si bien la quema de cubiertas generó una gran nube de humo, la situación no representa un riesgo para los vecinos de la zona.

En cuanto al tránsito, confirmó que la autopista Ezeiza–Cañuelas, que había sido interrumpida a raíz del humo, ya se encuentra restablecida.

Asistencia a las industrias afectadas

Por la magnitud de los daños, el intendente adelantó que ya se comunicó con el gobernador y el ministro de Producción bonaerense para articular medidas de asistencia para las firmas damnificadas.

“La idea es ver cómo les damos una mano. Las empresas han sufrido pérdidas totales”, enfatizó.

