¡Impresionante! Explosión de una fábrica en Buenos Aires hizo temblar la tierra en varios kilómetros a la redonda

Una explosión estremeció esta noche a los vecinos de Ezeiza y Cañuelas y generó un fuerte operativo de emergencia en el Polo Industrial Spegazzini. El estallido se originó en una fábrica agroquímica y desató un incendio de gran magnitud.
Una impactante explosión en el partido de Ezeiza provocó un incendio masivo en una fábrica del Polo Industrial. El siniestro es tan grande que evacúan la zona.
Varias dotaciones de bomberos llegaron al lugar y trabajan para controlar las llamas que avanzan sobre el predio industrial. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si había personal dentro de la planta cuando ocurrió la explosión.
En redes sociales, los vecinos compartieron videos que se viralizaron en cuestión de minutos. Las imágenes muestran una columna de humo de varios metros que se eleva sobre la zona y puede verse desde distintos puntos de la región.
Las autoridades mantienen un perímetro de seguridad mientras investigan el origen del estallido.