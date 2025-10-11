Explosión en Pergamino: investigan fallas en un experimento escolar que dejó 17 heridos

El estallido ocurrido durante una feria de ciencias en una escuela de Pergamino generó conmoción y abrió una investigación judicial que busca identificar responsabilidades. El fiscal Fernando Pertierra , a cargo de la UFI N°1 , ordenó una serie de pericias técnicas con la intervención de la Brigada de Explosivos , Bomberos y Policía Científica , con el objetivo de establecer con precisión el tipo de sustancias empleadas, las condiciones de seguridad y la manipulación del material que derivó en la explosión.

Mientras tanto, efectivos de la Comisaría 2° tomaron testimonios a la directora del Instituto Comercial Rancagua, Valeria Olivieri , al profesor de Química responsable del proyecto y a la representante legal del establecimiento , como parte del relevamiento de datos.

Escuela clausurada y recolección de pruebas

Tras el siniestro, el edificio compartido por el Instituto Comercial de Rancagua (de gestión estatal) y la Escuela Primaria N°54 (de gestión privada) fue cerrado preventivamente desde la noche del jueves y parte del viernes. Equipos técnicos recolectaron restos de materiales y realizaron análisis para determinar el origen del estallido.

La reapertura del establecimiento fue autorizada recién después de completar los peritajes, y las clases se reanudarán el lunes próximo, según informó el medio local La Opinión.

Una nena en estado crítico y múltiples heridos

El accidente dejó 17 personas heridas, entre ellas una niña de 10 años que lucha por su vida en el Hospital Garrahan. La menor sufrió quemaduras graves en el rostro y fue impactada por una esquirla metálica que se alojó en su cerebro. Su estado es crítico, permanece conectada a un respirador y es monitoreada minuto a minuto por el equipo médico de terapia intensiva.

La gravedad de sus lesiones obligó a un traslado de urgencia en helicóptero sanitario desde Pergamino hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde continúa acompañada por sus padres.

Otra de las víctimas con heridas de consideración es una docente de 45 años, que perdió el ojo izquierdo tras ser alcanzada por un objeto cortante. Además, sufrió quemaduras en una mano y lesiones en distintas partes del cuerpo. Inicialmente fue atendida en el Hospital San José de Pergamino y luego derivada al Hospital San Felipe de San Nicolás.

Una investigación que apunta a esclarecer responsabilidades

Mientras la comunidad educativa permanece en shock, la Justicia avanza para determinar cómo se produjo el accidente y quiénes deberán responder por las irregularidades que habrían llevado a esta tragedia escolar.