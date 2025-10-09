jueves 9 de octubre 2025

Instancia judicial

Triple crimen de Florencio Varela: piden un careo tras la explosiva declaración de la mujer que alquiló la casa

Celeste Magalí González Guerrero (28), que vivía en la casa donde encontraron los cuerpos, declaró este miércoles. Ubicó a Víctor Sotacuro Lázaro (41) por encima de "Pequeño J" en la organización criminal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La declaración de Celeste Magalí González Guerrero (28) abrió camino y otros detenidos quieren contar su versión. Nadie quiere estar dentro de la casa de Chañar 709, en Villa Vatteone (Florencio Varela), donde asesinaron a Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

González Guerrero dio su versión este miércoles frente al fiscal Adrián Arribas, al frente del caso. Ubicó a Víctor Sotacuro Lázaro (41) adentro de la propiedad, arriba de la Chevrolet Tracker en el que llegaron las chicas, "sonrientes" y "engañadas", creyendo que iban a una fiesta y no a la escena de un crimen del que ellas serían las víctimas.

En diálogo con Clarín, Guillermo Endi, el abogado de Sotacuro y su sobrina, Milagros Florencia Ibáñez (20), cree que Celeste podría confundir a su defendido con otra persona y le pidió al fiscal Arribas que Ibáñez y Sotacuro declaren juntos.

Además, después del testimonio de ayer, anticipó que solicitará un careo entre las partes. Ahora resta saber si el fiscal accederá a ese pedido. Esperaban para este jueves la declaración de Ibáñez.

FUENTE: Clarín

