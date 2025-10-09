Triple crimen de Florencio Varela: piden un careo tras la explosiva declaración de la mujer que alquiló la casa

La declaración de Celeste Magalí González Guerrero (28 ) abrió camino y otros detenidos quieren contar su versión. Nadie quiere estar dentro de la casa de Chañar 709, en Villa Vatteone (Florencio Varela), donde asesinaron a Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) .

Campaña legislativa La visita de Javier Milei muy cerca de San Juan: almuerzo en San Rafael y una caminata por la Capital de Mendoza que "pende de un hilo"

Video Indignación: una profesora le dijo a una alumna venezolana, "vuélvase a su país" en plena clase

González Guerrero dio su versión este miércoles frente al fiscal Adrián Arribas, al frente del caso. Ubicó a Víctor Sotacuro Lázaro (41) adentro de la propiedad, arriba de la Chevrolet Tracker en el que llegaron las chicas, "sonrientes" y "engañadas", creyendo que iban a una fiesta y no a la escena de un crimen del que ellas serían las víctimas.

En diálogo con Clarín, Guillermo Endi, el abogado de Sotacuro y su sobrina, Milagros Florencia Ibáñez (20), cree que Celeste podría confundir a su defendido con otra persona y le pidió al fiscal Arribas que Ibáñez y Sotacuro declaren juntos.

Además, después del testimonio de ayer, anticipó que solicitará un careo entre las partes. Ahora resta saber si el fiscal accederá a ese pedido. Esperaban para este jueves la declaración de Ibáñez.

FUENTE: Clarín