El exorbitante precio que pagó Simone Biles por un bife de chorizo en Buenos Aires

Simone Biles llegó a Buenos Aires y su primera parada fue Don Julio, la parrilla de Palermo que se ha ganado fama internacional por su carne premium. “Encontré el restaurante en TikTok mientras buscaba parrillas. Dije ‘yo tengo que ir ahí’. El servicio fue fantástico, el vino todavía mejor y el bife increíble”, relató la leyenda de la gimnasia artística.
La visita de la atleta volvió a poner a Don Julio en el foco gastronómico de la ciudad, convirtiéndolo en un destino obligado para quienes quieren probar el auténtico sabor argentino.
En octubre de 2025, los precios de los cortes más solicitados son:
Cortes de carne vacuna:
Ojo de bife: $86.700
Bife de chorizo angosto: $74.900
Bife de chorizo ancho: $81.900
Bife de chorizo mariposa: $89.600
Cortes magros:
Bife de cuadril: $84.900
Vacío del fino: $84.400
Bife de lomo: $99.000
La experiencia de Simone demuestra que probar la carne argentina en Don Julio es un lujo que muchos están dispuestos a pagar, aunque el precio sorprenda incluso a las celebridades internacionales.