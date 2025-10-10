El exorbitante precio que pagó Simone Biles por un bife de chorizo en Buenos Aires

Simone Biles llegó a Buenos Aires y su primera parada fue Don Julio , la parrilla de Palermo que se ha ganado fama internacional por su carne premium. “Encontré el restaurante en TikTok mientras buscaba parrillas. Dije ‘yo tengo que ir ahí’. El servicio fue fantástico, el vino todavía mejor y el bife increíble”, relató la leyenda de la gimnasia artística.

La visita de la atleta volvió a poner a Don Julio en el foco gastronómico de la ciudad, convirtiéndolo en un destino obligado para quienes quieren probar el auténtico sabor argentino.

En octubre de 2025, los precios de los cortes más solicitados son:

Cortes de carne vacuna:

Ojo de bife: $86.700

Bife de chorizo angosto: $74.900

Bife de chorizo ancho: $81.900

Bife de chorizo mariposa: $89.600

Cortes magros:

Bife de cuadril: $84.900

Vacío del fino: $84.400

Bife de lomo: $99.000

Cortes con hueso:

Entrecot: $97.000

Bife de costilla con lomo (T-Bone): $98.000

Asado de tira: $96.800

½ Asado de tira: $62.000

Cortes de cerdo:

Churrasquito de cerdo: $52.800

La experiencia de Simone demuestra que probar la carne argentina en Don Julio es un lujo que muchos están dispuestos a pagar, aunque el precio sorprenda incluso a las celebridades internacionales.