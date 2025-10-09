Horroroso parricidio: un hombre asesinó a su papá a martillazos en la cabeza en una pelea por cigarrillos

Un hombre, de 65 años, fue asesinado por su hijo, de 37, quien lo agredió a martillazos en la cabeza como saldo de una discusión familiar que entablaron por cigarrillos dentro de la vivienda en la que residían, en un dramático suceso registrado en el noroeste del conurbano bonaerense. El parricida fugó del domicilio, pero luego resultó detenido por las autoridades policiales. Los investigadores procuran establecer si el sospechoso padece alteraciones psiquiátricas.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Rodolfo Alcides Sosa .

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en la noche del martes, en una finca situada en Senillosa al 3100, casi en el cruce con Nueve de Julio.

Trascendió que el sexagenario y su hijo comenzaron una disputa, oportunidad en la que el sospechoso, que le reclamaba cigarrillos a su padre, luego de apoderarse de un martillo, resolvió agredir a golpes a su progenitor.

Con rapidez, el atacante huyó del lugar; en tanto que la víctima, que apareció desvanecida en un sillón, debió ser conducida, de urgencia, al Hospital de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete, donde finalmente el miércoles perdió la vida en el sector de terapia intensiva, como consecuencia de las graves heridas.

A raíz de lo acontecido, los servidores públicos de la comisaría 2ª del distrito dialogaron con los familiares del fallecido y, de inmediato, decidieron realizar un intenso rastrillaje en las calles de ese vecindario, oportunidad en la que consiguieron apresar al autor del mortal ataque, quien estaba en las cercanías del escenario del crimen.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron luego al occiso y determinaron que presentaba golpes en la región del cráneo; a la vez que, tras requisar el lugar de la reyerta, incautaron en la vivienda un martillo, que se cree que habría sido utilizado por el hijo de la víctima para consumar este asesinato y que se hallaba sobre una mesada.

Minutos más tarde, por decisión de los funcionarios del Juzgado de Familia N° 2, al aprehendido se lo envió al Hospital Psiquiátrico Doctor Ramón Carrillo, para de tal manera certificar si sufre problemas mentales.

En un principio, las actuaciones habían sido concretadas por la comisaría de la Mujer y la Familia de la mencionada zona.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Parricidio”, la doctora Mirna Paula Sánchez, fiscal en turno de Unidad Funcional Descentralizada N° 19 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

