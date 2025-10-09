El Tesoro estadounidense inyecta dólares en el mercado cambiario argentino y selló un swap por US$20.000 millones

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , confirmó este jueves que su cartera vendió dólares en el mercado local, es decir, compró pesos, y anunció un acuerdo con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para instrumentar un swap de divisas por US$ 20.000 millones. Se trata del primer paso del apoyo prometido por la administración de Donald Trump .

Bessent dio a conocer la operación a través de su cuenta de X, donde también calificó de “adecuadas” las bandas cambiarias implementadas por Argentina para sostener su programa económico.

Las ventas de dólares se realizaron a través del Banco Santander, según informó la entidad a sus clientes. “Santander ejecutó transacciones en nombre del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con el propósito de intervenir en el mercado de divisas. Próximamente, el Tesoro emitirá un anuncio oficial sobre esta operación”, señaló el comunicado.

Fuentes del mercado precisaron que esta intervención no forma parte del swap anunciado, sino que se trató de una venta directa de divisas con el objetivo de inyectar pesos al mercado y aliviar la liquidez. Bessent reforzó esta explicación: “Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Hoy compramos directamente pesos argentinos”.

El funcionario norteamericano añadió que el acuerdo de swap de USD 20.000 millones ya fue finalizado y que el Tesoro estadounidense está preparado para tomar medidas adicionales de ser necesario para estabilizar los mercados.

Sobre las políticas cambiarias locales, Bessent sostuvo que las bandas siguen vigentes y que son “adecuadas para su propósito”. Asimismo, destacó la coordinación entre el ministro de Hacienda, Marcelo Caputo, y el FMI, asegurando que “las políticas argentinas basadas en disciplina fiscal son sólidas”.