miércoles 8 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Descubrimiento

Crecen los casos de enfermedades intestinales: alertan por el impacto del estrés y la mala alimentación

Especialistas advierten que cada vez más argentinos son diagnosticados con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Los nuevos tratamientos permiten mejorar la calidad de vida, pero el diagnóstico temprano sigue siendo clave.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-08 at 6.05.41 PM

Las enfermedades inflamatorias intestinales (EII), como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, están en aumento en América Latina, incluida la Argentina. El cambio en los hábitos de vida, la alimentación industrializada, la contaminación y el estrés aparecen como las principales causas detrás de este crecimiento.

Lee además
triple femicidio: una testigo hablo de un robo de 30 kilos de cocaina
Investigación

Triple femicidio: Una testigo habló de un robo de 30 kilos de cocaína
Los vecinos de Mansilla, la localidad entrerriana donde Daiana Mendieta fue asesinada, en shock
Dolor en Entre Ríos

Femicidio de Daiana Mendieta: sale a la luz una relación clandestina y tóxica

El tema fue eje de debate esta semana en el Congreso Europeo de Gastroenterología, que se realiza en Berlín. Allí, especialistas de distintos países coincidieron en que el fenómeno dejó de ser exclusivo de los países desarrollados y hoy representa un desafío sanitario global.

“Estamos viendo más diagnósticos en Argentina y en toda la región. No solo porque se detecta mejor, sino porque realmente hay más casos”, explicó el doctor Juan Andrés De Paula, jefe honorario del Servicio de Gastroenterología del Hospital Italiano y expresidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología. “Estamos viendo más diagnósticos en Argentina y en toda la región. No solo porque se detecta mejor, sino porque realmente hay más casos”, explicó el doctor Juan Andrés De Paula, jefe honorario del Servicio de Gastroenterología del Hospital Italiano y expresidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología.

Qué son y a quiénes afectan

La EII agrupa dos enfermedades autoinmunes crónicas que inflaman el sistema digestivo: la colitis ulcerosa, que afecta el intestino grueso, y la enfermedad de Crohn, que puede comprometer todo el tubo digestivo.

En ambos casos, los síntomas pueden incluir diarreas frecuentes, sangrado, dolor abdominal, pérdida de peso y fatiga. Aunque suelen aparecer entre los 20 y 30 años, los médicos advierten que cada vez hay más diagnósticos en niños y adultos mayores.

Más estrés, peor alimentación y poca consulta médica

El estilo de vida actual juega un rol central. Según los expertos, la urbanización, la dieta rica en ultraprocesados, el tabaquismo y los altos niveles de estrés modifican la microbiota intestinal y aumentan la predisposición a desarrollar estas enfermedades.

“Los síntomas suelen empezar de forma leve y muchos pacientes se acostumbran a convivir con ellos. Eso retrasa el diagnóstico y agrava el cuadro”, explicó el gastroenterólogo Manuel Martínez, del Hospital Zambrano de León, en México. “Los síntomas suelen empezar de forma leve y muchos pacientes se acostumbran a convivir con ellos. Eso retrasa el diagnóstico y agrava el cuadro”, explicó el gastroenterólogo Manuel Martínez, del Hospital Zambrano de León, en México.

A eso se suma que en América Latina todavía hay pocos especialistas y falta información en la población general.

Una enfermedad que también afecta la salud mental

Además del impacto físico, las EII pueden generar ansiedad, depresión y aislamiento. Los especialistas destacan la importancia de acompañar el tratamiento médico con apoyo psicológico y hábitos saludables.

“Muchos pacientes creen que cuando se sienten bien pueden dejar la medicación, pero eso es un error. Estas enfermedades no se curan, se controlan”, aclaró De Paula.

Nuevos tratamientos y esperanza para los pacientes

Aunque no existe una cura definitiva, en los últimos años surgieron terapias que cambiaron el pronóstico de los pacientes. Los tratamientos buscan no solo calmar los síntomas, sino lograr una remisión profunda, es decir, controlar la inflamación intestinal de forma sostenida.

Hoy, además de los antiinflamatorios tradicionales y los inmunosupresores, se utilizan medicamentos biológicos y nuevas moléculas que actúan directamente sobre el sistema inmunológico. En pocos años, algunos de estos tratamientos estarán disponibles en formato oral.

Uno de los avances más prometedores es el uso de anticuerpos monoclonales, como el guselkumab, que bloquean los mecanismos celulares que provocan la inflamación.

“El futuro está en personalizar la terapia según cada paciente. La meta es que las personas con Crohn o colitis puedan vivir con normalidad, estudiar, trabajar y formar familia”, señaló el doctor David Rubin, director del Centro de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de la Universidad de Chicago. “El futuro está en personalizar la terapia según cada paciente. La meta es que las personas con Crohn o colitis puedan vivir con normalidad, estudiar, trabajar y formar familia”, señaló el doctor David Rubin, director del Centro de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de la Universidad de Chicago.

En Argentina, un registro para mejorar la atención

Para conocer mejor la magnitud del problema, el Grupo Argentino de Crohn y Colitis Ulcerosa (GADECCU) impulsa el primer registro nacional de estas enfermedades. El objetivo es obtener datos precisos sobre su distribución, severidad y tratamientos más utilizados, para diseñar políticas públicas adecuadas.

Claves para convivir con la enfermedad

Los especialistas insisten en que el diagnóstico temprano y el seguimiento constante son esenciales para evitar complicaciones graves, como úlceras o cáncer colorrectal.

Además, destacan que mantener una alimentación equilibrada, reducir el estrés y cumplir con la medicación son pilares para llevar una vida plena.

“Hoy la EII no tiene por qué ser una condena, resumió Rubin. Con los tratamientos actuales, la mayoría de los pacientes puede alcanzar la remisión y vivir bien. Lo importante es detectarla a tiempo y no subestimar los síntomas.” “Hoy la EII no tiene por qué ser una condena, resumió Rubin. Con los tratamientos actuales, la mayoría de los pacientes puede alcanzar la remisión y vivir bien. Lo importante es detectarla a tiempo y no subestimar los síntomas.”

Seguí leyendo

Horror en Bahía Blanca: madre e hija fueron halladas calcinadas

Santilli no podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires y en el lugar quedaría Karen Reichardt

Violento ataque: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

Nación eliminó hasta fin de año las retenciones a exportaciones de acero, aluminio y derivados

Horror en Entre Ríos: una camioneta blanca y rastros de sangre revelan el crimen de Daiana

Nación aprobó la extradición de Fred Machado, tras el fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los vecinos de Mansilla, la localidad entrerriana donde Daiana Mendieta fue asesinada, en shock
Dolor en Entre Ríos

Femicidio de Daiana Mendieta: sale a la luz una relación clandestina y tóxica

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital
Barrio Echeverría

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal
Deceso

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

El sospechoso frente al juez Roberto Montilla.
Padrastro pervertido

Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

Facundo Leanez, Ernesto Vidal, Fabrizio Benedetti, Facundo Della Motta y Nicolás Peralta -más Gerardo Reina que no aparece en la imagen-. video
Encuentro de lujo

Seis pilotos, una leyenda que despierta: anécdotas, sensaciones y un debut sanjuanino en el histórico regreso de "El Zonda"

Te Puede Interesar

Empresario baleado en Rawson: una pericia confirma que le dispararon cuando estaba de rodillas
Quedó cuadripléjico

Empresario baleado en Rawson: una pericia confirma que le dispararon cuando estaba de rodillas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hospital Privado, del Colegio Médico, junto con el CIMYN epicentros de despidos de la salud privada en San Juan.
Escenario

El drama de la salud privada en San Juan: las alarmantes cifras que expone el Colegio Médico

Ya podés escuchar el capítulo XXI de Historias del Crimen en Spotify: el canal de Las Tapias, el capataz asesinado y los tres cosechadores
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXI de Historias del Crimen en Spotify: el canal de Las Tapias, el capataz asesinado y los tres cosechadores

En octubre, el costo del metro cuadrado trepó a $1,35 millones y construir una casa tipo en San Juan ya supera los $104 millones.
Informe del CIRCOT

Octubre movido para la construcción sanjuanina: el metro cuadrado impactado por el dólar y salarios, y ¿qué se espera el mes próximo?

Fotos: La Diecinueve.
Rivadavia

Afirman que ladrones atacaron nuevamente un jardín de infantes en La Bebida: ahora, robaron un aire acondicionado