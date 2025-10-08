Empresario baleado en Rawson: una pericia confirma que le dispararon cuando estaba de rodillas

Si bien Emanuel Rodríguez sobrevivió al disparo que recibió en medio de un asalto en su casa, el 21 de mayo por la madrugada, el empresario sufrió consecuencias irreversibles y, ahora, una pericia clave confirmó que el delincuente que le gatilló fue Sebastián Andrés Aguirre , quien lo hizo con la víctima a su merced y estando de rodillas.

En el marco de la investigación que lleva adelante la UFI de Delitos contra la Propiedad , comandada por la fiscal Claudia Salica , expertos de la Policía Científica hicieron una pericia de trayectoria balística , teniendo en cuenta las imágenes que se captaron por las cámaras de seguridad al momento del hecho, y los resultados complicaron a uno de los detenidos.

12 Sebastián Andrés Aguirre, el más complicado tras las pericias

Según comentaron fuentes allegadas a la instrucción, a partir de esas imágenes y de las huellas tomadas en el lugar del hecho, como fue en el charco de sangre, donde se encontró el proyectil, sumado al impacto del proyectil en la pared, se pudo concluir que el disparo fue ejecutado por Aguirre. En esa línea, es su contextura física la que coincide con el autor del balazo.

Aunque Pablo Ezequiel Pérez y Braian Ezequiel Álvarez Cuello también ingresaron al domicilio situado en el barrio privado de Rawson, como los mostraron las cámaras de vigilancia, fue Aguirre el único que tenía pólvora en las manos, en el pecho y en la frente. Para los investigadores, esos rastros de plomo, bario y antimonio son la clave para responsabilizarlo por el tiro y, por tanto, acusarlo por intento de homicidio.

Además, los especialistas que acudieron a lo que pudo ser la escena de un crimen, de no haber obrado el milagro que hizo subsistir a la víctima, pudieron establecer que Aguirre se encontraba parado al momento de efectuar el disparo, mientras que Rodríguez se encontraba arrodillado o, por lo menos, agachado.

Otra de las cuestiones que se tuvieron en cuenta fueron las lesiones que Rodríguez tiene la médula. Se comprobó que, tras gatillar, la bala ingresó por uno de los laterales del cuello, impactó con el hueso de la espina dorsal y, debido al impacto con esa estructura ósea, se desvió y terminó saliendo por detrás del cuello e impactando hacia arriba en ese extremo superior izquierdo de la puerta, que es donde se puede ver el orificio.

El hecho conmocionó a los sanjuaninos por la violencia que ejercieron los delincuentes que, si bien pudieron escapar del lugar, gracias a las cámaras de seguridad y el rastreo de los sabuesos del Ministerio Público, se pudo identificar a los sospechosos y detenerlos. Desde entonces, permaneces tras las rejas con prisión preventiva y se aprontan para el juicio.

Después de haber permanecido grave, Rodríguez pudo declarar frente al juez Roberto Montilla y desde Buenos Aires, donde se recupera, señaló a los acusados. Aseguró estar "viviendo un infierno". "Estoy cuadripléjico, estuve un mes en terapia intensiva", sostuvo en comunicación vía Zoom.

13 De izquierda a derecha, Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Juan Pablo Aguirre, Franco Alfredo Monteleone y Enzo Alfredo Pérez Agüero

Sumado a los tres sujetos mencionados, Braian Ezequiel Arredondo Espejo, Enzo Alfredo Pérez Agüero y Franco Alfredo Monteleone están imputados por homicidio criminis causa, en grado de tentativa. Esa calificación podría quedar más establecida todavía por el resultado de las pericias llevadas a cabo, por lo que la pena que recibirían, cada uno por la calidad de participación les corresponda, sería más dura.