Ya podés escuchar el capítulo XXI de Historias del Crimen en Spotify: el canal de Las Tapias, el capataz asesinado y los tres cosechadores

¡Hay nuevo episodio del podcast de Historias del Crimen ! El capítulo XXI trata sobre el asesinato de un capataz, quien fue arrojado al canal de Las Tapias . Por este hecho ocurrido en Albardón , tres obreros golondrinas riojanos que lo seguían y lo golpearon antes de arrojarlo al agua fueron condenados.

Podcast de Tiempo Escuchá el capítulo XIX de Historias del Crimen en Spotify: la locura de un exmilitar en la lomoteca de "Popeye"

Podcast de Tiempo ¡Escuchá el capítulo XX de Historias del Crimen en Spotify! Tribunales, escenario de un brutal femicidio

El 5 de febrero de 1981, el cuerpo de Autiliano Montoya, capataz de la finca Olivares en Las Tapias, apareció flotando en un canal del paraje El Rincón. Inicialmente se especuló con un accidente o un suicidio, pero pronto surgieron indicios de un asesinato: el cadáver presentaba golpes y se constató la desaparición de sus relojes. Testigos confirmaron que la noche anterior Montoya había discutido acaloradamente con tres obreros golondrinas riojanos, Ignacio Fabián Agüero, Félix Eloy Escudero y Catalino Fernando Ávila, quienes compartieron con él una reunión en un bar local donde afloraron viejos rencores laborales.

Descargá el contenido acá y escuchalo cuando y donde quieras:

Capítulo XXI: El canal de Las Tapias, el capataz asesinado y los tres cosechadores

Tras las investigaciones, los tres obreros fueron detenidos y confesaron haber seguido al capataz, golpearlo y arrojarlo al canal, aunque luego se retractaron. El juicio inicial concluyó con su absolución por falta de pruebas, pero la apelación del fiscal permitió que la Cámara Primera en lo Penal de San Juan revisara la causa. Considerando las confesiones, los testimonios del bar y la desaparición de los relojes, los jueces determinaron que Montoya había sido asesinado y condenaron a Agüero, Escudero y Ávila a nueve años de prisión por homicidio simple.

Embed

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.