miércoles 8 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXI de Historias del Crimen en Spotify: el canal de Las Tapias, el capataz asesinado y los tres cosechadores

El 5 de febrero de 1981, Autiliano Montoya fue encontrado muerto en un canal, luego de una discusión en un bar con tres obreros golondrinas riojanos que lo seguían y lo golpearon antes de arrojarlo al agua. Tras un juicio inicial que los absolvió, la apelación y la revisión de pruebas, testimonios y confesiones permitieron condenar a los responsables a nueve años de prisión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
2c77afe6-27de-44c9-996b-cbf5828d7326
Lee además
¡escucha el capitulo xx de historias del crimen en spotify! tribunales, escenario de un brutal femicidio
Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XX de Historias del Crimen en Spotify! Tribunales, escenario de un brutal femicidio
escucha el capitulo xix de historias del crimen en spotify: la locura de un exmilitar en la lomoteca de popeye
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XIX de Historias del Crimen en Spotify: la locura de un exmilitar en la lomoteca de "Popeye"

El 5 de febrero de 1981, el cuerpo de Autiliano Montoya, capataz de la finca Olivares en Las Tapias, apareció flotando en un canal del paraje El Rincón. Inicialmente se especuló con un accidente o un suicidio, pero pronto surgieron indicios de un asesinato: el cadáver presentaba golpes y se constató la desaparición de sus relojes. Testigos confirmaron que la noche anterior Montoya había discutido acaloradamente con tres obreros golondrinas riojanos, Ignacio Fabián Agüero, Félix Eloy Escudero y Catalino Fernando Ávila, quienes compartieron con él una reunión en un bar local donde afloraron viejos rencores laborales.

Descargá el contenido acá y escuchalo cuando y donde quieras:

Capítulo XXI: El canal de Las Tapias, el capataz asesinado y los tres cosechadores

Tras las investigaciones, los tres obreros fueron detenidos y confesaron haber seguido al capataz, golpearlo y arrojarlo al canal, aunque luego se retractaron. El juicio inicial concluyó con su absolución por falta de pruebas, pero la apelación del fiscal permitió que la Cámara Primera en lo Penal de San Juan revisara la causa. Considerando las confesiones, los testimonios del bar y la desaparición de los relojes, los jueces determinaron que Montoya había sido asesinado y condenaron a Agüero, Escudero y Ávila a nueve años de prisión por homicidio simple.

Embed

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.

Temas
Seguí leyendo

Cuatro amigos, una borrachera que acabó en una pelea y un asesinato a puntazos en el Capitán Lazo

La sanjuanina que fue asesinada a balazos mientras dormía y el femicida absuelto

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital
Barrio Echeverría

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal
Deceso

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

El sospechoso frente al juez Roberto Montilla.
Padrastro pervertido

Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

Facundo Leanez, Ernesto Vidal, Fabrizio Benedetti, Facundo Della Motta y Nicolás Peralta -más Gerardo Reina que no aparece en la imagen-. video
Encuentro de lujo

Seis pilotos, una leyenda que despierta: anécdotas, sensaciones y un debut sanjuanino en el histórico regreso de "El Zonda"

Te Puede Interesar

Empresario baleado en Rawson: una pericia confirma que le dispararon cuando estaba de rodillas
Quedó cuadripléjico

Empresario baleado en Rawson: una pericia confirma que le dispararon cuando estaba de rodillas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hospital Privado, del Colegio Médico, junto con el CIMYN epicentros de despidos de la salud privada en San Juan.
Escenario

El drama de la salud privada en San Juan: las alarmantes cifras que expone el Colegio Médico

Ya podés escuchar el capítulo XXI de Historias del Crimen en Spotify: el canal de Las Tapias, el capataz asesinado y los tres cosechadores
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXI de Historias del Crimen en Spotify: el canal de Las Tapias, el capataz asesinado y los tres cosechadores

En octubre, el costo del metro cuadrado trepó a $1,35 millones y construir una casa tipo en San Juan ya supera los $104 millones.
Informe del CIRCOT

Octubre movido para la construcción sanjuanina: el metro cuadrado impactado por el dólar y salarios, y ¿qué se espera el mes próximo?

Fotos: La Diecinueve.
Rivadavia

Afirman que ladrones atacaron nuevamente un jardín de infantes en La Bebida: ahora, robaron un aire acondicionado