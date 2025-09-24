miércoles 24 de septiembre 2025

Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XIX de Historias del Crimen en Spotify: la locura de un exmilitar en la lomoteca de "Popeye"

Una violenta tragedia sacudió la Lomoteca Popeye en enero de 1993, cuando Alberto Astudillo, un exsargento del Ejército, abrió fuego contra el dueño del local, hirió levemente a Hugo “Popeye” Guzmán y asesinó de un disparo en la cabeza al mozo Hernán Brizuela.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la calurosa noche del 31 de enero de 1993, la tranquilidad de la popular Lomoteca Popeye en Concepción se vio interrumpida por la irrupción de Alberto Astudillo, un exsargento del Ejército que llegó alterado y comenzó a provocar al dueño del local, Hugo “Popeye” Guzmán. Tras una discusión, el hombre salió, tomó una pistola 9 milímetros de su moto y volvió armado. Disparó contra Guzmán, quien resultó herido de forma leve y logró escapar, pero el mozo Hernán Brizuela, que intentó intervenir, recibió un tiro en la cabeza que le causó la muerte inmediata. Los clientes huyeron despavoridos en medio del caos y los gritos.

Descargá el contenido acá y escuchalo cuando y donde quieras:

Capítulo XIX: La locura de un exmilitar en la lomoteca de "Popeye"

Minutos después, Astudillo, consciente de la gravedad de lo ocurrido y rodeado de un escenario desolador, se sentó nuevamente en la mesa y se quitó la vida de un disparo. Cuando la policía ingresó al local junto a Guzmán, se encontraron con el cuerpo del mozo y el del atacante tendidos en el suelo. La tragedia conmocionó a todo el barrio Uruguay y marcó para siempre a la lomoteca, que nunca volvió a abrir sus puertas. Hasta hoy, el caso permanece envuelto en interrogantes sobre las verdaderas causas del violento desenlace.

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Fernando Ortiz y la edición de Lucas Colella.

