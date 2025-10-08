Estremecedor hallazgo en Albardón: encontraron un perro colgado de un árbol

Un grupo de personas que practicaba trekking en las cercanías del Autódromo El Villicum, en Albardón, se topó este lunes con una escena estremecedora. Un perro fue hallado sin vida, colgado de un árbol, con evidentes señales de haber sido ahorcado.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El animal fue descubierto por un grupo de personas que hacía trekking en las inmediaciones del Autódromo El Villicum. Presentaba signos de maltrato y ya se investiga el caso.
Un grupo de personas que practicaba trekking en las cercanías del Autódromo El Villicum, en Albardón, se topó este lunes con una escena estremecedora. Un perro fue hallado sin vida, colgado de un árbol, con evidentes señales de haber sido ahorcado.
El cuerpo del animal estaba atado por el cuello a un algarrobo, a escasa distancia del circuito automovilístico. Presentaba signos claros de maltrato.
Ante lo ocurrido, los testigos alertaron de inmediato a las autoridades y radicaron la denuncia correspondiente. Actualmente, el caso está siendo investigado con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.
Diversas organizaciones dedicadas a la protección animal expresaron su repudio frente al hecho y reclamaron Justicia por el acto de crueldad.