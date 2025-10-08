Lo atraparon con las manos en la masa e impidieron que robara una bicicleta

Un sujeto de 28 años fue detenido este martes en Capital, tras haber sido atrapado cuando intentaba robar una bicicleta.

Un hombre de 28 años fue detenido ayer martes por la tarde, luego de ser sorprendido en pleno intento de robo en un barrio Capital. El sospechoso, identificado como Rodrigo Ezequiel Illanes Martínez, fue aprehendido por personal de la Comisaría 4° tras una breve persecución.

Según informó la policía, el hecho ocurrió sobre la calle Suipacha Sur, donde el sujeto intentó sustraer una bicicleta marca Top Mega, modelo Sunshine, rodado 29, de color blanco con detalles en rosa y celeste. Al ser sorprendido en flagrancia, intentó huir, pero fue alcanzado y reducido a pocos metros del lugar.

Además de la tentativa de hurto, el detenido también habría proferido amenazas, por lo que se le imputan ambos cargos.

La Ayudante Fiscal Analía Bustos, en representación de la UFI de Flagrancia, bajo la coordinación del Fiscal Dr. Alberto Martínez, ordenó que el detenido quedara a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.