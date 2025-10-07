Así atacaba a sus víctimas el motochorro sanjuanino que fue condenado a 8 meses de cárcel

La Justicia condenó a Hernán David Méndez a la pena de ocho meses de prisión efectiva, tras ser hallado penalmente responsable de cuatro hechos de robo en modalidad de arrebato, todos cometidos entre noviembre de 2024 y abril de 2025 en diferentes puntos del Gran San Juan. Además, se ordenó la declaración de reincidencia al motochorro, al comprobarse que ya tenía antecedentes.

Los delitos fueron juzgados en concurso real, bajo la calificación legal de robo en su modalidad de arrebato (art. 164 y 55 del Código Penal Argentino), y parte de los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad, lo que permitió identificar al delincuente.

La causa fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal, con la intervención del fiscal Juan Manuel Gálvez, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra. Los cuatro robos atribuidos a Méndez: Hecho 1 – 5 de noviembre de 2024 (20:45 hs): Méndez interceptó a una mujer en calle Santiago del Estero y le arrebató un celular Motorola , escapando a bordo de una moto Honda Titán negra .

Hecho 2 – 10 de diciembre de 2024 (21:20 hs): En el comercio "Monchi" de calle San Lorenzo, Santa Lucía , subió con la moto a la vereda y robó un celular Samsung al propietario del local.

Hecho 3 – 11 de enero de 2025 (20:40 hs): En el kiosco "Miriam", también sobre calle San Lorenzo , arrebató un celular Motorola a una mujer. Llevaba una campera roja de River Plate y casco celeste con detalles de colores. Otra vez, se movilizaba en su ya identificada moto Honda Titán negra.

Hecho 4 – 11 de abril de 2025 (21:30 hs): Frente al Mini Market "Nuevo Establo", en calle Santa Fe y Gral. Soler, le quitó a un hombre un iPhone 15 Pro, utilizando en esta ocasión una moto Honda Titán roja.

